Президент театра

После продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался Валерий Шадрин — президент Международной конфедерации театральных союзов, основатель и бессменный руководитель московского Международного фестиваля имени Чехова, один из самых авторитетных людей российского театра.

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Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Валерий Шадрин

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Жизнь его словно поделилась на две части. В первой, свидетелей которой осталось уже немного, была обычная советская биография — молодой инженер, выпускник Бауманского училища начала 1960-х годов пошел, как тогда говорили, «по партийной линии». Дорос до секретаря парткома одного из московских районов, потом стал начальником всей столичной культуры. Но мало кто мог бы предположить, что в день смерти Валерия Шадрина будет оплакивать весь театральный мир — буквально весь, не только в России, но и в Париже и Авиньоне, и в Средней Азии, и в Японии, и в Рио-де-Жанейро.

Рассказывали, что якобы Шадрин не сработался с Борисом Ельциным, ушел из столичной власти. Но за время работы в управлении культуры он успел подружиться с людьми культуры, с театральными лидерами, многим из которых помогал, благо наступила горбачевская «оттепель». И когда на волне перемен создавался Союз театральных деятелей СССР, театральные «прорабы перестройки» пригласили бывшего чиновника Шадрина в свою компанию.

Наверное, это было одно из самых важных кадровых решений в истории новейшей русской культуры — Шадрину предстояло стать не просто вершителем театральной жизни, но, без преувеличения, одним из крупнейших российских просветителей.

Человек деятельный и амбициозный, искренне любящий театр, Валерий Шадрин преобразовал СТД в Конфедерацию театральных союзов и придумал проводить в Москве международный театральный фестиваль имени Чехова, с одной стороны, чтобы не терять связи с театрами бывших союзных республик, с другой — чтобы показать мировой театр в Москве.

Чеховский фестиваль уже в 1990-е годы стал выдающимся просветительским проектом, на него приезжали спектакли лучших театров и режиссеров мира, о которых зрители до этого знали только понаслышке. Этот список огромен — от Джорджо Стрелера до Пины Бауш, от Деклана Доннеллана до Тадаси Судзуки, от Роберта Уилсона до Робера Лепажа, от Арианы Мнушкиной до Кристофа Марталера. Мало кто из них приезжал единожды. Раз попав в орбиту внимания Чеховского фестиваля, большие мастера не могли больше избежать шадринской силы притяжения.

Валерий Шадрин оказался не просто удачливым и расчетливым арт-менеджером, но и настоящим визионером и реформатором. С одной стороны, как человек, вышедший из советской формации, он знал, как общаться с чиновниками и быть частью «системы».

С другой — его витальная энергия и его чутье — не научное знание, но природное понимание театра — помогли ему изменить театральную ситуацию в России.

Он не только привозил и показывал знаменитостей или диковинные зрелища, но и понимал необходимость совместной работы — так, например, появились знаменитые московские спектакли Петера Штайна и Деклана Доннеллана. Шадрин привил русскому театру вкус к международной работе.

Чеховский фестиваль рос и развивался, он стал источником вдохновения для других начинаний, других международных форумов. И сам «обрастал» иными проектами, в том числе региональными. А своего подлинного расцвета достиг в 2001 году, когда Чеховский фестиваль провел в Москве международную Театральную олимпиаду, невероятного размаха и насыщенности событие, с уличными театрами на центральных площадях, бразильским карнавалом на Тверской (даже троллейбусные провода тогда демонтировали), приездом лучших клоунов мира и еще сотнями других аттракций. Ничего подобного Москва до этого не видела.

Конечно, успех Шадрина основывался не просто на умении вести дела, продавать билеты и собирать необходимые бюджеты, но на необыкновенном обаянии и искренней увлеченности театральным делом, на способности увлечь людей и объединить их вокруг себя. Валерий Шадрин не говорил на иностранных языках и, кажется, не слишком жаловал компьютеры, но был принят многоязыким международным театральным сообществом сначала как равный партнер, а потом и как один из самых уважаемых «тяжеловесов». И очень многие важнейшие члены этого сообщества становились и его гостями, и его друзьями. О том, что его авторитет в российском театральном мире был практически непререкаем, нечего и говорить.

Валерий Шадрин был не просто человеком дела, но и человеком миссии, хотя сам он сторонился манифестов. Миссия состояла в том, чтобы строить надежные мосты и не замечать границы.

С одной стороны, чтобы мир знал, что Россия — открытая и важная территория мирового искусства, с другой — чтобы мир принимал, знал и понимал российский театр и умел его ценить. Месяц назад директор Чеховского фестиваля рассказал о программе следующего форума, намеченного на весну 2023 года. Но наверняка он знал и чувствовал, что миссия больше невыполнима.

Эсфирь Штейнбок