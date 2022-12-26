Венецианские подвески

Потолочные светильники Vallonne и Vallonne Opale из прозрачного хрусталя и опалового стекла, матового, будто покрытого молочной дымкой, напоминают то ли увеличенные елочные игрушки, то ли гигантские зефирки — яркую, создающую праздничное настроение коллекцию разработал для венецианского бренда дизайнер Лука Никетто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизайнер Лука Никетто

Фото: Nichetto Studio Дизайнер Лука Никетто

Фото: Nichetto Studio

Более 500 лет Barovier & Toso остается хранителем формулы знаменитого венецианского хрусталя, с тех самых пор как Анджело Баровьер самостоятельно вывел ее и получил материал предельной прозрачности. Указ, изданный Венецианской республикой в 1455 году, дал изобретателю исключительное право на производство cristallo veneziano, которым бренд обладает до сих пор. Но в компании убеждены, что одной технологии недостаточно для развития — нужны инновационные решения и авторы, готовые экспериментировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комбинация из двух подвесов Vallonne

Фото: Barovier & Toso Комбинация из двух подвесов Vallonne

Фото: Barovier & Toso

В этом году проводником новых идей для Barovier & Toso стал Лука Никетто, и это неслучайно. Всемирно известный дизайнер, чье бюро Nichetto Studio работает на два офиса — в Венеции и Стокгольме, родился в семье потомственных муранских стеклодувов. Его мечтой было поработать с компанией, соединив старинные техники и современные тенденции. Автор говорит, что во всех своих проектах — от мебели и интерьеров до одежды и ароматов — он стремится не просто поиграть с формами и материалами, а рассказать историю, вызывающую у зрителя и, возможно, будущего покупателя эмоциональный отклик. Это значит, что предмет не будет пылиться среди ненужных вещей, а, напротив, будет всегда на виду и любим. Коллекции Vallonne и Vallonne Opale — из числа таких историй. Vallonne в переводе с французского означает «холмистый». Поверхность этих светильников состоит из множества выпуклостей. Идею подсказал сам процесс выдувания стекла: во время работы над формой изделия стекло расширяется, набирает объем, поглощая воздух и удерживая его внутри. Поверхность на глазах преображается. Ритмичный выдувной узор, казалось бы, предполагает наличие металлической сетки-основы. Но благодаря инновационному методу производства дутые силуэты светильников удалось выполнить без внутреннего каркаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прозрачный и матовый варианты модели

Фото: Barovier & Toso Прозрачный и матовый варианты модели

Фото: Barovier & Toso

В палитре Vallonne четыре оттенка прозрачного хрусталя — белый, голубой, розовый и песочный. Вариант Vallonne Opale — из опалового стекла. Окраска менее интенсивна в зонах более сильного выдувания и насыщенна в зонах с большей толщиной.

«Думаю, сотрудничество было чрезвычайно интересным и плодотворным для обеих сторон,— рассказывает Лука.— Компания взяла на себя определенные риски, предоставив мне широкие возможности для эксперимента, в том числе в плане переосмысления традиционных техник. Результатом стала потрясающая синергия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двух абсолютно одинаковых плафонов в коллекции не найти

Фото: Barovier & Toso Двух абсолютно одинаковых плафонов в коллекции не найти

Фото: Barovier & Toso

В России бренд представляет компания WWTS.

Вера Монахова