Третий, заключительный тур

Коста-Рика—Германия 2:4

Техеда, 58; Нойер, 70 (автогол) — Гнабри, 10; Хаверц, 73, 85; Фюллькруг, 89

1 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 67 054 зрителя.

Статистика матча

Коста-Рика Германия

Удары по воротам 7 32

Удары в створ 5 11

Штанги / перекладины 0 2

Угловые 1 14

Офсайды 4 3

Фолы 3 9

Предупреждения 1 0

Процент владения мячом 32 68

Япония Испания 2:1

Доан, 48; Танака, 51 — Мората, 11

1 декабря. Доха, стадион Khalifa International. 44 851 зритель.

Статистика матча

Япония Испания

Удары по воротам 6 14

Удары в створ 3 5

Угловые 0 2

Офсайды 2 2

Фолы 9 6

Предупреждения 3 0

Процент владения мячом 18 82

Итоговая таблица группы E

В Н П М О

1. Япония 2 0 1 4:3 6

2. Испания 1 1 1 9:3 4

3. Германия 1 1 1 6:5 4

4. Коста-Рика 1 0 2 3:11 3

Группа H

Гана—Уругвай 0:2

Де Арраскаэта, 26, 32. Незабитый пенальти: Андре Айю (Гана), 21 (вратарь)

2 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 43 443 зрителя.

Статистика матча

Гана Уругвай

Удары по воротам 10 12

Удары в створ 4 7

Угловые 5 2

Офсайды 2 2

Фолы 18 11

Предупреждения 2 5

Процент владения мячом 51 49

Южная Корея—Португалия 2:1

Ким Ён Гвон, 27; Хван Хи Чхан, 90+1 — Орта, 5

2 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 097 зрителей.

Статистика матча

Южная Корея Португалия

Удары по воротам 13 13

Удары в створ 6 6

Угловые 5 4

Офсайды 1 5

Фолы 9 10

Предупреждения 2 0

Процент владения мячом 39 61

Итоговая таблица группы H

В Н П М О

1. Португалия 2 0 1 6:4 6

2. Южная Корея 1 1 1 4:4 4

3. Уругвай 1 1 1 2:2 4

4. Гана 1 0 2 5:7 3

1/8 финала

03.12: Нидерланды—США, Аргентина—Австралия

04.12: Франция—Польша, Англия—Сенегал

05.12: Япония—Хорватия, победитель группы G—Южная Корея

06.12: Марокко—Испания, Португалия—2-е место группы G