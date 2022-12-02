Третий, заключительный тур

Коста-Рика—Германия 2:4
Техеда, 58; Нойер, 70 (автогол) — Гнабри, 10; Хаверц, 73, 85; Фюллькруг, 89
1 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 67 054 зрителя.
Статистика матча
Коста-Рика Германия
Удары по воротам 7 32
Удары в створ 5 11
Штанги / перекладины 0 2
Угловые 1 14
Офсайды 4 3
Фолы 3 9
Предупреждения 1 0
Процент владения мячом 32 68
Япония Испания 2:1
Доан, 48; Танака, 51 — Мората, 11
1 декабря. Доха, стадион Khalifa International. 44 851 зритель.
Статистика матча
Япония Испания
Удары по воротам 6 14
Удары в створ 3 5
Угловые 0 2
Офсайды 2 2
Фолы 9 6
Предупреждения 3 0
Процент владения мячом 18 82
Итоговая таблица группы E
В Н П М О
1. Япония 2 0 1 4:3 6
2. Испания 1 1 1 9:3 4
3. Германия 1 1 1 6:5 4
4. Коста-Рика 1 0 2 3:11 3
Группа H
Гана—Уругвай 0:2
Де Арраскаэта, 26, 32. Незабитый пенальти: Андре Айю (Гана), 21 (вратарь)
2 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 43 443 зрителя.
Статистика матча
Гана Уругвай
Удары по воротам 10 12
Удары в створ 4 7
Угловые 5 2
Офсайды 2 2
Фолы 18 11
Предупреждения 2 5
Процент владения мячом 51 49
Южная Корея—Португалия 2:1
Ким Ён Гвон, 27; Хван Хи Чхан, 90+1 — Орта, 5
2 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 097 зрителей.
Статистика матча
Южная Корея Португалия
Удары по воротам 13 13
Удары в створ 6 6
Угловые 5 4
Офсайды 1 5
Фолы 9 10
Предупреждения 2 0
Процент владения мячом 39 61
Итоговая таблица группы H
В Н П М О
1. Португалия 2 0 1 6:4 6
2. Южная Корея 1 1 1 4:4 4
3. Уругвай 1 1 1 2:2 4
4. Гана 1 0 2 5:7 3
1/8 финала
03.12: Нидерланды—США, Аргентина—Австралия
04.12: Франция—Польша, Англия—Сенегал
05.12: Япония—Хорватия, победитель группы G—Южная Корея
06.12: Марокко—Испания, Португалия—2-е место группы G