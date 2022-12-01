Войцех Щенсный проиграл Лионелю Месси €100

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсный рассказал, что предложил пари капитану сборной Аргентины Лионелю Месси во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, которое проиграл.

Сборная Аргентины в среду в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира обыграла команду Польши со счетом 2:0. При счете 0:0 на 39-й минуте матча арбитры прибегли к помощи системы VAR, чтобы решить вопрос с назначением пенальти в ворота поляков. В итоге 11-метровый был назначен, но Месси, исполнявший удар, не сумел переиграть Щенсного, который парировал мяч.

«Мы говорили с Месси перед пенальти. Я сказал: "Ставлю €100, что судья не назначит пенальти". И проиграл пари. Я не знаю, законно ли это на чемпионате мира, и, вероятно, меня за это накажут. Но мне все равно»,— сказал Щенсный, которого цитирует TV2. «И я также не собираюсь ему платить, что для него €100?»— пошутил голкипер «Ювентуса».

Сборная Аргентины, набрав шесть очков, вышла в 1/8 финала с первого места в группе C. Сборная Польши благодаря лучшей разнице мячей обошла Мексику и вышла в play-off со второго места.

«РИА Новости»

Пьерлуиджи Коллина объяснил причины увеличения компенсированного времени

Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (FIFA) итальянец Пьерлуиджи Коллина объяснил причины увеличения компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре новыми рекомендациями, сообщает официальный сайт FIFA.

За день до начала турнира Коллина уведомил судей, обслуживающих матчи чемпионата мира, о том, что время, потерянное из-за различных событий во время матчей, должно быть компенсировано. Цель этого шага состояла в том, чтобы увеличить фактическое игровое время на основе анализа прошлых матчей.

«Проблема встреч, в которых чистое игровое время составляет менее 50 минут, актуальна уже давно. Люди хотят видеть больше футбола, нас уже много лет просят что-то с этим сделать. Мы уже предпринимали шаги в этом направлении на турнире 2018 года в России, попросив судей более точно рассчитывать количество добавленного времени в конце каждого тайма»,— сказал Коллина.

По словам Коллины, в расчете компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре учитываются травмы игроков, замены, число которых увеличилось с шести до десяти, проверки VAR и празднование голов. Реализация новых рекомендаций привела к тому, что чистое игровое время увеличилось в среднем до 59 минут.

«РИА Новости»