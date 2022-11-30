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Коммерсантъ FM
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Третий, заключительный тур

Группа B

Иран—США 0:1

Пулишич, 38

29 ноября. Доха, стадион Al Thumama. 42 127 зрителей.

Статистика матча

Иран США

Удары по воротам 6 12

Удары в створ 2 5

Угловые 1 5

Офсайды 3 1

Фолы 13 10

Предупреждения 3 1

Процент владения мячом 49 51

Уэльс—Англия 0:3

Рашфорд, 50, 68; Фоден, 52

29 ноября. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 44 297 зрителей.

Статистика матча

Уэльс Англия

Удары по воротам 7 18

Удары в створ 1 7

Угловые 1 1

Офсайды 5 0

Фолы 16 9

Предупреждения 2 0

Процент владения мячом 36 64

Итоговая таблица группы B

В Н П М О

1. Англия 2 1 0 9:2 7

2. США 1 2 0 2:1 5

3. Иран 1 0 2 4:7 3

4. Уэльс 0 1 2 1:6 1

Группа D

Австралия—Дания 1:0

Леки, 60

30 ноября. Эль-Вака, стадион Al Janoub. 41 232 зрителя.

Статистика матча

Австралия Дания

Удары по воротам 8 14

Удары в створ 4 3

Угловые 2 6

Офсайды 1 3

Фолы 11 10

Предупреждения 2 1

Процент владения мячом 31 69

Тунис—Франция 1:0

Хазри, 58

30 ноября. Эр-Райян, стадион Education City. 43 627 зрителей.

Статистика матча

Тунис Франция

Удары по воротам 6 10

Удары в створ 3 4

Угловые 7 8

Офсайды 3 2

Фолы 14 6

Предупреждения 1 0

Процент владения мячом 34 66

Итоговая таблица группы D

В Н П М О

1. Франция 2 0 1 6:3 6

2. Австралия 2 0 1 3:4 6

3. Тунис 1 1 1 1:1 4

4. Дания 0 1 2 1:3 1

1/8 финала

03.12: Нидерланды—США, победитель группы C—Австралия. 04.12: Франция—2-е место в группе C, Англия—Сенегал.

  • Газета «Коммерсантъ» №223 от 01.12.2022, стр. 12

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