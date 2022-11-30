Третий, заключительный тур

Иран—США 0:1
Пулишич, 38
29 ноября. Доха, стадион Al Thumama. 42 127 зрителей.
Статистика матча
Иран США
Удары по воротам 6 12
Удары в створ 2 5
Угловые 1 5
Офсайды 3 1
Фолы 13 10
Предупреждения 3 1
Процент владения мячом 49 51
Уэльс—Англия 0:3
Рашфорд, 50, 68; Фоден, 52
29 ноября. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 44 297 зрителей.
Статистика матча
Уэльс Англия
Удары по воротам 7 18
Удары в створ 1 7
Угловые 1 1
Офсайды 5 0
Фолы 16 9
Предупреждения 2 0
Процент владения мячом 36 64
Итоговая таблица группы B
В Н П М О
1. Англия 2 1 0 9:2 7
2. США 1 2 0 2:1 5
3. Иран 1 0 2 4:7 3
4. Уэльс 0 1 2 1:6 1
Группа D
Австралия—Дания 1:0
Леки, 60
30 ноября. Эль-Вака, стадион Al Janoub. 41 232 зрителя.
Статистика матча
Австралия Дания
Удары по воротам 8 14
Удары в створ 4 3
Угловые 2 6
Офсайды 1 3
Фолы 11 10
Предупреждения 2 1
Процент владения мячом 31 69
Тунис—Франция 1:0
Хазри, 58
30 ноября. Эр-Райян, стадион Education City. 43 627 зрителей.
Статистика матча
Тунис Франция
Удары по воротам 6 10
Удары в створ 3 4
Угловые 7 8
Офсайды 3 2
Фолы 14 6
Предупреждения 1 0
Процент владения мячом 34 66
Итоговая таблица группы D
В Н П М О
1. Франция 2 0 1 6:3 6
2. Австралия 2 0 1 3:4 6
3. Тунис 1 1 1 1:1 4
4. Дания 0 1 2 1:3 1
1/8 финала
03.12: Нидерланды—США, победитель группы C—Австралия. 04.12: Франция—2-е место в группе C, Англия—Сенегал.