Ее влиятельство

Меломаны, чей вкус формировался в конце 1980-х — начале 1990-х под влиянием сборников клипов на VHS-кассетах, с удивлением встречают новость о каждом новом альбоме Милен Фармер. Еще большее удивление вызывает тот факт, что даже в отсутствие своего многолетнего соавтора Лорана Бутонна она выпускает музыку, достойную внимания. Свежевышедший диск Милен Фармер, озаглавленный «L’Emprise» (самый очевидный вариант перевода в этом случае — «Влияние»), послушал Борис Барабанов.

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Роль эффектного персонажа поп-сцены Милен Фармер играет по-прежнему выразительно

Все великие поп-музыканты, доставшиеся нам в наследство от 1980-х, уже перешагнули рубеж 60-летия, но продолжают творить и, что самое поразительное, влиять на следующие поколения. В течение последнего года новые альбомы выпустили Duran Duran, Soft Cell и a-ha, на подходе — студийные работы Depeche Mode и The Cure. Все перечисленные музыканты — носители языка популярной музыки, и на этом языке с удовольствием общаются в своих альбомах-бестселлерах The Weeknd, Харри Стайлз и другие герои чартов.

Милен Фармер стоит в одном ряду с этими исполнителями поколения 80-х не в силу музыкальной близости, но как артист, попавший когда-то в поле зрения отечественного зрителя похожим образом — через любительскую видеозапись, в сборниках хитов MTV, а также благодаря радиостанции «Европа Плюс». Помимо безусловного и сокрушительного эротизма клипов, которые Милен Фармер делала вместе со своим тогдашним соавтором Лораном Бутонна, певица предложила альтернативу американской женской поп-музыке, флагманами которой были Мадонна и Джанет Джексон. Высокий «эльфийский» вокал Милен Фармер требовал иного обрамления, ему не подходил прямолинейный поп с очевидной ритмической организацией. Фармер была изящнее и аристократичнее и потому воспринималась как символ европейской утонченности. Ее клипы представляли собой «настоящие фильмы» с сюжетом и массовкой, что для начала 1990-х было откровением.

Все экспериментальные повороты в карьере Фармер публика воспринимала вполне положительно, пока ее партнером был Лоран Бутонна. Однако вот уже третий альбом певица выпустила без него, и главной темой обсуждения поклонников остается ее способность создавать интересную музыку в отсутствие своего Пигмалиона.

В свои 60+ рыжеволосая француженка продолжает сниматься в эффектных видео. В предшествовавшем выходу альбома клипе «A Tout Jamais» Милен Фармер на манер Бьорк утопает в складках струящейся ткани и прячется среди нитей и лепестков гигантских водорослей. В другом ролике, «Rayon Vert», она снялась в паре с соавтором нескольких песен «L’Emprise» — Симоном Бюре из электронного дуэта AaRON.

В клипе «Rayon Vert» на несколько секунд появляется черный ворон, памятный по обложке самого известного альбома Фармер «L’autre…» (1991). Музыкально «Rayon Vert» ничем не напоминает звук «золотой эры» Милен Фармер, это скорее электропоп в той его версии, которую называли French touch. Клип недвусмысленно ссылается на «Меланхолию» Ларса фон Триера, и уж если встречать неизбежное, то лучше, конечно, в компании такого неотразимого красавца, как Бюре.

С ним Фармер работала впервые. А вот с Дариусом Килером из английской группы Archive уже встречалась в студии — во времена альбома «Bleu Noir» (2010). Поклонникам теории знакомства через одно рукопожатие будет интересно узнать, что это тот же Дариус Килер, который участвовал в работе над альбомом Земфиры Рамазановой «Бордерлайн» (2021). Написанная Килером для Фармер песня «Do You Know Who I Am» — аккуратный танцевальный трек с элементами дрим-попа. Вещь предсказуемая по композиции и аранжировке. И все-таки голос Милен Фармер настолько уникален, что проникает в душу сквозь любые продюсерские инновации.

Еще один старый знакомый певицы — Моби, с ним она записала песню «Rallumer Les Etoiles». Американский электронщик добавил в аранжировку свой любимый госпел-вокал, и песня стала похожа не столько на его собственные произведения, сколько на «Go West» Pet Shop Boys.

Основным продюсером «L’Emprise» стал Йоанн Лемуан, он же Woodkid. Это один из самых популярных французских сонграйтеров и продюсеров. И в этом заключена опасность: работая с ним, есть риск просто попасть в «новый альбом Woodkid». Однако мечтательная меланхолия, лежащая в основе персонального почерка Фармер, настолько самобытна, что сдвинуть ее с места не под силу даже равным певице по таланту коллегам. Впрочем, если Вудкид и Фармер решат вместе исполнять эти песни на концертах, может получиться нечто интересное. Тур Милен Фармер под иронично-литературным названием «Nevermore» назначен на лето 2023 года.