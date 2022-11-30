Вагнер Андрей Александрович

Родился 17 августа 1957 года в поселке Курагино Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт. Начинал карьеру на Западно-Сибирской ТЭЦ, где прошел путь от машиниста центрального пульта управления турбинами до директора станции. В 1998 году занял пост исполнительного директора и первого заместителя гендиректора ОАО «Кузбассэнерго». С 2000 года возглавлял департамент электростанций РАО «ЕЭС России», а затем стал заместителем управляющего директора бизнес-единицы №2 монополии (объединяла в том числе первую, вторую и четвертую оптовые генерирующие компании). Осенью 2006 года, после реформы РАО «ЕЭС России», занял пост гендиректора ТГК-2. В 2009 году пришел в «Т Плюс» на должность первого замглавы компании. С сентября 2019 года утвержден генеральным директором «Т Плюс».