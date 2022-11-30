Мебель на онлайн-каркасе

Российские производители мебели начали адаптировать производство под новые каналы сбыта на фоне падения офлайн-продаж. Специальную коллекция для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Но эксперты видят в таком подходе немало рисков. Например, при дальнейшем снижении спроса такая продукция может оказаться невостребованной, и производителям придется доплачивать маркетплейсам за ее хранение на складах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что «Ангстрем» разработала специальную линейку продукции малых форм (вешалки на металлокаркасе, консоли, журнальные столики, настенные полки) для продажи на маркетплейсах, “Ъ” рассказал исполнительный директор компании Вадим Чернушкин. Он уточнил, что пробная продукция уже размещена на онлайн-площадках. «Через пару месяцев мы оценим возможности для дальнейшего развития этого направления»,— говорит господин Чернушкин.

Разработать лимитированные и капсульные серии мебели для продажи на онлайн-площадках планирует Mr. Doors, говорит сооснователь компании Максим Валецкий. При этом, добавляет господин Валецкий, готовая продукция бренда уже представлена на крупных маркетплейсах. Кроме того, в ноябре Первая мебельная фабрика, по словам ее гендиректора Александра Шестакова, запустила продажу модульных кухонь в том числе на Ozon и Avito.

Создание отдельных коллекций мебели для маркетплейсов вынужденная мера. У онлайн-ритейлеров есть ограничения по размеру, по простоте сборки и по доступности цены, поясняет Вадим Чернушкин. По его словам, в «Ангстрем» решили размещать продукцию на складах маркетплейсов, чтобы обеспечить покупателям более быстрые сроки доставки.

Продажи через маркетплейсы позволяют производителям мебели привлечь новую аудиторию покупателей, считает Александр Шестаков. Кроме того, развитие собственного интернет-магазина требует определенного объема инвестиций и высоких компетенций в сфере e-commerce, поэтому мебельные ритейлеры наращивают присутствие в онлайне через маркетплейсы, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Однако, по ее мнению, продажа через маркетплейсы несет для производителей повышенные риски с точки зрения содержания продукции на складах. Если не угадать с ассортиментом, товар будет долгое время храниться на складах, а продавцам придется выплачивать дополнительную комиссию маркетплейсу, поясняет госпожа Сумишевская.

Партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова отмечает, что линейка предметов малых форм должна включать не менее трех единиц товаров в одном стиле, так как покупателям важно получать готовые решения для обустройства пространств. Такой подход к созданию коллекций продвигала, в частности, IKEA. При этом, по словам госпожи Павловой, российские производители зачастую продолжают создавать отдельные предметы мебели вместо полноценных коллекций.

Еще одна причина для производителей работать с маркетплейсами — снижение офлайн-продаж. Ольга Сумишевская говорит, что сейчас продажи в мебельных магазинах поддерживаются в основном за счет товаров для дома. Малые формы мебели востребованы, так как позволяют быстро и недорого обновлять интерьер, добавляет Лейла Павлова.

Объем производства мебели в России по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 1,4% год к году и составил 36,9 млн штук, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). При этом последние три месяца объем продаж мебели в натуральном выражении оказался даже ниже показателя 2020 года, добавляет господин Шестаков. В то же время, по данным АМДПР, в денежном выражении объем продаж вырос на 19%, до 258,4 млрд руб.

Алина Савицкая