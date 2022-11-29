АО «Русская медиагруппа»

«Русская медиагруппа» (РМГ) была основана в 1995 году на базе радиостанции «Русское радио», позже в РМГ вошли станции «Хит FM», «Радио Maximum», DFM, «Радио Монте-Карло» и телеканал RU.TV. В июне 2015 года 78% группы приобрел музыкальный продюсер Владимир Киселев, оставшиеся 22% до февраля 2019 года принадлежали Сергею Кожевникову, после чего он продал их господину Киселеву. В числе шоу-проектов холдинга — церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», cкачки «Гран-при радио Monte Carlo», музыкальная премия телеканала RU.TV, фестивали «Звезды "Русского радио"», «Крымская волна» и другие. По данным Mediascope за январь—июнь 2022 года, в месяц станции группы слушают более 33,8 млн человек. Штат — 400 человек. Генеральный директор — Любовь Маляревская.