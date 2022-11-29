96,2 пункта составляет текущее значение индекса мировой торговли товарами, говорится в опубликованном вчера «Барометре товарной торговли ВТО». Базовое значение индекса — 100 пунктов, на таком уровне он был при прошлом измерении в августе этого года. В ВТО полагают, что рост торговли замедлится в конце 2022 года и в 2023 году, «поскольку глобальная экономика продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями». Согласно октябрьскому прогнозу организации, объем торговли в 2022 году вырастет на 3,5%, а в 2023-м — лишь на 1%. Такой прогноз объясняется последствиями конфликта на Украине, высокими ценами на энергоносители и ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках.