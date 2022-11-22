Печерский Григорий Борисович

Родился 13 февраля 1982 года в Калининграде. В 2004 году окончил Московский государственный юридический университет, позже — Московскую школу управления «Сколково».

С 2003 года работает управляющим партнером в ADG Group, курирует направление развития новых бизнес-проектов и работу с арендаторами. По данным «СПАРК-Интерфакс», также является владельцем доли 22,68% ООО «Управление проектами». С апреля 2014 года является генеральным директором ООО «Эдисонэнерго», с ноября 2014 года — ООО «А-Пропертис».