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Коммерсантъ FM
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Джанни Инфантино — единственный кандидат на пост президента FIFA

Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом в четверг сообщила пресс-служба FIFA. Срок подачи заявок на выборы истек 17 ноября. Выборы пройдут 16 марта 2023 года на очередном конгрессе организации, который состоится в Кигали (Руанда). О выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы президента FIFA Инфантино сообщил 31 марта.

Джанни Инфантино был избран президентом организации на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В июне 2019 года Инфантино был переизбран на пост президента FIFA на конгрессе в Париже. Тогда выборы прошли на безальтернативной основе.

Инфантино 52 года. С 2000 по 2016 год работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA). На протяжении семи последних лет своей деятельности в этой организации Инфантино занимал пост генерального секретаря UEFA.

ТАСС

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