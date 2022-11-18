Для спасения Евы Михеевой не хватает 999 678 руб.

Заведующий отделением Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Учитывая редкий диагноз, месторасположение опухоли и объем проведенного лечения, Еве по жизненным показаниям требуется курс протонной терапии. Мы будем подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, снизив интенсивность излучения на ее границе. Таким образом, эффективность остается высокой, а последствия облучения здоровых тканей головного мозга минимизируются. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка».

Стоимость терапии 3 656 678 руб. ООО «ЭЛКО Рус» внесло 750 тыс. руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 1 570 000 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 37 тыс. руб. Не хватает 999 678 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Еву Михееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Евы — Ксении Владимировны Михеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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