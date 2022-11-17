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Коммерсантъ FM
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Финансовый сектор увеличил вклад в ВВП из-за паники клиентов

Мониторинг ВВП

По предварительной оценке Росстата, сделанной на основе данных о выпуске базовых секторов, ВВП в третьем квартале 2022 года сократился на 4% в годовом выражении против снижения на 5,5% кварталом ранее, что соответствует сжатию экономики на 1,7% по итогам десяти месяцев. Эта оценка совпала с ожиданиями ЦБ и оказалась лучше ожиданий Минэкономики (минус 4,4%).

Сокращение спада зафиксировано в промышленности, АПК, транспорте и строительстве. Меньшим, чем ожидалось, спад был в IT, туризме и финансовой сфере, пояснила замминистра экономического развития Полина Крючкова. Аналитики же телеграм-канала MMI подсчитали, что с учетом сезонности квартал к кварталу рост ВВП составил 0,2%. «Обвал приостановился, чему помог рост военных расходов, рекордный урожай и отскок от экстремально низкой базы второго квартала в автопроме и еще ряде отраслей»,— поясняют они, отмечая, впрочем, что к пиковому значению четвертого квартала 2021 года экономика сжалась более чем на 7%. На столько же, по оценке аналитиков, она сократится в следующие три квартала, что соответствует откату на 11 лет назад.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, в свою очередь, обращает внимание на качественные изменения в ВВП на примере финансового сектора. Во втором квартале он создал 1 трлн руб. добавленной стоимости (на 23% меньше того же периода 2021 года), но Росстат оценил это как реальный рост на уровне 4,4%. Причина — дефлятор (см. график). Цена услуг финсектора сократилась на 26% год к году, то есть, несмотря на падение добавленной стоимости в текущих рублях, «физический объем» оказанных услуг вырос. «Если упростить, для оценки добавленной стоимости финсектора Росстат дефлятирует депозиты и кредиты на рост потребительских цен, применяя процентную маржу прошлого года к их величине. Во втором квартале ставки по депозитам быстро росли, по кредитам — изменились мало, и "цена услуг банков" упала»,— поясняет он, заключая: рост финансового сектора не означает, что в нем все хорошо. Иными словами, паника вкладчиков во втором квартале де-факто стала одной из основных причин роста выпуска финуслуг. Впрочем, в третьем квартале финсектор вновь снижался, что выглядит загадкой на фоне сильного снижения инфляции.

Артем Чугунов

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