Сборная Бельгии

Место в рейтинге FIFA — 2-е.

Чемпионат мира 2018 года — 3-е место.

Ключевые игроки — Тибо Куртуа, Эден Азар (оба — «Реал», Испания), Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Тома Менье («Боруссия», Дортмунд, Германия), Аксель Витсель («Атлетико», Испания), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Юри Тилеманс («Лестер», Англия), Ромелу Лукаку («Интер», Италия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,58.

Сборная Хорватии

Место в рейтинге FIFA — 12-е.

Чемпионат мира 2018 года — 2-е место.

Ключевые игроки — Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Матео Ковачич («Челси», Англия), Лука Модрич («Реал», Испания), Марсело Брозович («Интер», Италия), Иван Перишич («Тоттенхем», Англия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 3,35.

Сборная Марокко

Место в рейтинге FIFA — 22-е.

Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Ясин Буну, Юссеф Эн-Несири (оба — «Севилья», Испания), Ашраф Хакими (ПСЖ, Франция), Нуссаир Мазрауи («Бавария», Германия), Ромен Саисс («Бешикташ», Турция), Софьян Амрабат («Фиорентина», Италия), Хаким Зиеш («Челси», Англия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 10.

Сборная Канады

Место в рейтинге FIFA — 41-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Милан Борян («Црвена Звезда», Сербия), Стивен Эуштакиу («Порту», Португалия), Атиба Хатчинсон («Бешикташ», Турция), Тейджон Бьюкенен, Кайл Ларин (оба — «Брюгге», Бельгия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Германия), Джонатан Дэвид («Лилль», Франция).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 12.