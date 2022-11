«Даблби» форматирует кофе

На фоне высокого уровня конкуренции среди кофеен в российских мегаполисах сети ищут пути для развития в небольших городах. Так, сеть «Даблби» начала развивать новый для себя формат кофеен take away вне Москвы и Санкт-Петербурга. Но у новой сети могут возникнуть привычные сейчас для всех кофеен трудности — перебои с поставками и удорожание сырья, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что «Даблби» начинает развивать новый формат кофеен take away «Даблби экспресс», “Ъ” рассказали в компании. Первые две точки компания открыла в Твери. В 2023 году компания планирует открыть до 30 кофеен формата «Даблби экспресс» в том числе по франчайзинговой программе в ближайших к Москве и Санкт-Петербургу городах с населением более 300 тыс. человек. «Нам интересно выйти с новым форматом в регионы, чтобы занять пока вакантную нишу»,— говорит руководитель проекта «Даблби экспресс» Антон Потураев.

Сеть «Даблби» основана в 2012 году, насчитывает более 70 точек по России. Новый для сети формат подразумевает «окно выдачи» или помещений до 20 кв. м с минимальной посадкой. Кофейни «Даблби экспресс» оборудуют суперавтоматическими кофемашинами, которые делают помол кофе и выдают готовый напиток нажатием одной кнопки. Для кофеен будет разработано новое меню, средний чек составит 180–250 руб. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для партнеров сети инвестиции в открытие одной кофейни без паушального взноса могут составить от 500 тыс. до 1,5 млн руб.

Другая сеть кофеен — Surf Coffee — в начале 2022 года также вышла на новый для себя рынок Новосибирска, говорит директор направления стрит-ритейла компании NF Group Ирина Козина. По ее словам, активно в регионах сейчас развиваются, например, кофейни Skuratov Сoffee, ABC Coffee Roasters.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская называет перспективным для развития формат take away. Однако эксперт отмечает высокий уровень конкуренции среди франшиз на этом рынке. Владелец One Group (сети кофеен One Price Coffee и One Bucks Coffee) Сергей Румянцев также говорит, что сегмент кофеен небольшого формата сегодня наиболее конкурентный и по части подходящих под аренду помещений.

Михаил Бурмистров считает логичным решение «Даблби» протестировать новый формат в Твери, где уровень доходов населения отличается от городов-миллионников. Выбор Твери в качестве первого города для нового формата обусловлен высокой туристической активностью в городе, а также его близости к Москве и Санкт-Петербургу, где бренд «Даблби» наиболее известен, поясняют в сети.

Анна Рождественская отмечает, что спрос франшиз на кофейни сегодня сосредоточен в городах с населением 500 тыс. человек. Опыт компании One Group показывает, что в городах на юге страны открытие новых кофеен проходит более успешно, чем, например, в центре, на севере России и Поволжье, говорит господин Румянцев.

В целом индустрия общепита в России в этом году столкнулась с рядом трудностей. Она ощущает на себе последствия мобилизации, эмиграции части платежеспособного населения, снижение доходов россиян, отмечает господин Бурмистров. Тяжелее всего кризис переживают кофейни, работающие в среднем ценовом сегменте и выше, добавляет Сергей Румянцев.

Кроме того, в этом году владельцы кофеен столкнулись с перебоями поставки и удорожанием сырья: альтернативного молока, зерен кофе, сиропов, бумажных стаканчиков, а также оборудования, отмечает госпожа Козина. Например, говорит эксперт, альтернативное молоко западных брендов кофейни заменяют на локальные марки, есть и примеры перехода кофеен на продукты белорусского и российского производства.

Алина Савицкая