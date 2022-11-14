В Новосибирске проверят уместность «мужика в юбке» в детском спектакле

Министерство культуры Новосибирской области поручило «представителям экспертного сообщества» обсудить детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре». Ведомство пояснило, что 2 ноября получило «обращение гражданина» с просьбой «прокомментировать концепцию художественного высказывания, связанного с выбором образа Принцессы, которую исполняет актер-мужчина».

«Первый театр» работает в статусе государственного автономного учреждения Новосибирской области. Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» в жанре «детский хор-ор» с маркировкой «6+» прошла 29 октября. Режиссер Полина Кардымон поставила спектакль по известному стихотворению Генриха Сапгира. В представлении задействованы четверо актеров — все мужчины. «Причина для проверки — мужик в юбке. Мы ничего не будем менять в постановке»,— сказала “Ъ” Полина Кардымон.

В пресс-службе театра ситуацию комментировать не стали. Но на сайте театра опубликован комментарий проректора Новосибирского государственного театрального института Яны Глембоцкой. Она отметила «хороший текст Егора Зайцева, переписанный и приписанный к известной сказке Генриха Сапгира и не вызывающий никаких вопросов, наоборот, органично перемешавшийся с первоисточником качественного сапгировского абсурда». «Когда у нас была первая читка, мы все смеялись над этим текстом. Он глубокий, необычный, в то же время там есть и юмор, и для взрослых о чем задуматься»,— говорил ранее на «Радио Россия Новосибирск» актер Роман Куклев.

«Формирование этической комиссии, дающей оценку художественной ценности спектаклей, не входит в полномочия министерства культуры Новосибирской области. Вместе с тем по моему поручению 20 ноября 2022 года запланирована организация просмотра спектакля экспертно-театральным сообществом региона и членами общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, после чего будет организовано обсуждение данной постановки»,— говорится в ответе замминистра Григория Милогулова на запрос “Ъ”. Отметим, что посмотреть спектакль будет непросто: билетов на показ 20 ноября уже нет.

Валерий Лавский, Новосибирск