Не привыкнуть взаперти

Объявление Российской Федерации Минторгом США страной с нерыночной экономикой — пример новости, которая сама по себе имеет минимальное значение сейчас, но достаточно сильно повлияет на будущее госрегулирования в самой России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Статус «страны с рыночной экономикой» как таковой к собственно внешней политике США имеет очень косвенное отношение. Минторг США с 1930 года, с момента принятия очередного закона о федеральном таможенном тарифе, определяет по пяти основным критериям отнесение определенной страны или территории к «рыночным» или «нерыночным» для чисто технических нужд — восемьдесят лет назад в США решили объективизировать принципы, по которым могут обосновываться иски о незаконной конкуренции со стороны иностранцев, что затем трансформировалось в систему антидемпинговых пошлин. «Антидемпинг» имел к тому времени строгое «научное» обоснование, считалось возможным рассчитывать «объективные» цены — и «страны, которые торговали себе в убыток на мировом рынке» (а в 1930 году торговали именно государства, точнее, их торговые подразделения — например, в СССР), и признавались нерыночными. Ревизия уже полученного статуса экономики проводится раз в год: в 2021 году РФ вновь была признана «рыночной» экономикой.

Исходя из этого и из того, что впервые РФ стала «рынком» в понимании Минторга США лишь в 2002 году (а не в 1992-м, например), несложно понять, что изменилось. Дело не в военной операции на Украине, не в доле госсобственности (критерий 4), не в госконтроле над ценами, которого в РФ, в отличие от СССР, практически нет (критерий 5), и не в свободе торговаться за зарплату (критерий 2) — с ними за год ничего не изменилось (с критериями 1, 4 и в меньшей степени 2 были проблемы до 2022 года). «Нерыночной» РФ стала по критерию 3 — указы президента, ограничивающие работу инвесторов из недружественных стран, и по критерию 1 — просто ограничения конвертируемости рубля к ограничениям бы не привели, а вот запреты на конвертацию и вывод дивидендов из РФ точно соответствуют определениям США. Реплика Минэкономики РФ о несправедливости решений США на основании того, что ограничения временны, звучит слабо: список пересматривается раз в год, он тоже временный. Сейчас — такой.

Правда, титул «нерыночной» для экономики РФ почти ничего не изменит: антидемпинговые пошлины вводятся против существующего экспорта в США, а экспорта РФ в США, который можно было бы несправедливо рассчитать по формуле для нерыночных экономик, сейчас просто не существует из-за санкций. Проблема же в том, что в ближайшие годы госрегулирование в РФ будет развиваться де-факто в отсутствие такого экспорта. Не важно, тебя заперли или ты заперся сам,— важно не привыкнуть сидеть взаперти, а это будет происходить.