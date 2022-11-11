Сборная Франции
Место в рейтинге FIFA — 4-е.
Чемпионат мира 2018 года — чемпион.
Ключевые игроки — Уго Льорис («Тоттенхем», Англия), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», Англия), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес (оба — «Бавария», Германия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Орельен Чуамени, Карим Бензема (оба — «Реал», Испания), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,41.
Сборная Дании
Место в рейтинге FIFA — 10-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Симон Кьер («Милан», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Йоаким Меле («Аталанта», Италия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхем», Англия), Томас Делейни («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 3,65.
Сборная Туниса
Место в рейтинге FIFA — 30-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Мохамед Дрэгер («Люцерн», Швейцария), Эллиес Схири («Кельн», Германия), Юсеф Мсакни («Аль-Араби», Катар), Вахби Хазри («Монпелье», Франция).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 16.
Сборная Австралии
Место в рейтинге FIFA — 38-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Мэтью Райан («Копенгаген», Дания), Азиз Бехич («Данди», Шотландия), Арон Муй («Селтик», Шотландия), Айдин Хрустич («Верона», Италия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 15.