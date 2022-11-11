Для спасения Алеши Резаева не хватает 736 249 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Алеши синдром короткой кишки, ультракороткий вариант. Ребенок перенес две операции, после которых ослабел, плохо набирал вес, развивался. В условиях стационара мы наладили ему систему парентерального (внутривенного) питания. Сейчас состояние Алеши улучшилось, он начал прибавлять в весе. Мы готовы выписать ребенка домой при условии, что у него будут лекарства и парентеральное питание, необходимое по жизненным показаниям. Только так малыш сможет получать нужные для роста и развития вещества. Это позволит подготовить его к предстоящим в дальнейшем этапным операциям на кишечнике».

Стоимость лекарств, внутривенного питания и расходных материалов для его введения на полгода 1 667 249 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 736 249 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алешу Резаева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алеши — Валентины Николаевны Резаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).