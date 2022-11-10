Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 21:42

Государство подфрахтовалось от дефицита

Компании могут получить субсидии на покупку и лизинг судов

Правительство обдумывает стимулирование закупок крупнотоннажных судов, в том числе иностранного производства, российскими компаниями. Речь идет о субсидировании ставки по кредитам, которые будут обслуживать российские экспортно-импортные потоки, при этом импортировать судно и регистрировать его в российском реестре будет необязательно. По мнению экспертов, РФ нужен широкий спектр разнообразных и не производящихся на территории страны судов. Участники рынка надеются, что документ не вступит в конфликт с имеющимися мерами поддержки судостроения, а его действие не ограничится флотом для нефти и нефтепродуктов.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Государство может просубсидировать банки для предоставления кредитов на закупку и фрахт судов. Как сообщается в проекте постановления правительства (“Ъ” видел документ), субсидии выделяются банку, чтобы он мог предоставить льготный кредит по ставке 4%. Государство готово субсидировать до 9 п. п. разницы между коммерческой и льготной ставками, причем если ключевая ставка ЦБ поднимется выше 10%, то размер льготы может быть выше 4% до момента, пока ситуация не изменится.

Деньги могут предоставляться на лизинг и приобретение в собственность (включая строительство) грузовых судов и контейнеров. Суда и контейнеры могут быть использованы для экспортных и импортных перевозок. Импортировать само судно в РФ и регистрировать его в отечественном реестре необязательно. Также льготная ставка может распространяться на получение судов и контейнеров во владение или пользование, в том числе по новым договорам тайм-чартера, для обеспечения экспорта и импорта из РФ, и на приобретение долгосрочных услуг операторов морских линий по контрактам на экспорт грузов.

Субсидии можно использовать и для компенсации части премии по договорам страхования экспортных и импортных кредитов.

Фактический размер субсидии на проект не может превышать 15% от общей массы льгот (ее размер в документе не уточняется). В Минпромторге вопросы “Ъ” переадресовали в Минтранс, где от комментариев отказались.

После начала военных действий и введения санкций рынок как закупки, так и фрахта судов для российских экспортеров заметно сузился. В угольной отрасли доступность крупнотоннажных судов упала к третьему кварталу до 30% от докризисного уровня, поскольку 70% крупнотоннажного флота находится в собственности компаний Европы, США, Канады, Японии и Сингапура. В декабре вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, которое не только не позволит продавать сырье в страны блока, но и лишит российские компании доступа к услугам европейских судовладельцев, брокеров и страховщиков для операций по экспорту нефти в третьи страны.

Участники рынка просили субсидии на закупку судов. В частности, об этом говорил в интервью “Ъ” глава совета директоров Fesco Андрей Северилов: «Мы рассматриваем возможность строительства флота на китайских и российских верфях и неоднократно запрашивали поддержку в виде субсидирования строительства флота или предоставления иных форм поддержки» (см. “Ъ” от 6 сентября). Вместе с тем источники в отрасли рассказывали “Ъ”, что государственное субсидирование расходов на приобретение судов имеет оборотную сторону: иностранные контрагенты даже из нейтральных стран могут быть не готовы иметь дело с российскими госсредствами из опасения санкций.

Один из источников “Ъ” говорит, что объем субсидий должен быть очень большим, чтобы при выделении 15% от всей суммы на один проект льготный процент мог покрыть затраты на закупку крупного судна — а именно в них сейчас имеется потребность.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что проект постановления настолько же интересный, насколько и сырой, и пока он не прорабатывался с профильными отраслевыми ассоциациями. По его мнению, очень важно конкретизировать, какие именно суда можно будет приобрести, поскольку на отраслевых совещаниях прежде всего говорится о необходимости закупки судов повышенного дедвейта, океанических судов типа Capesize, Panamax и т. п., которые не производятся в РФ.

Минтранс предложил ограничить ставки фрахта для ряда грузов

Важно, полагает собеседник “Ъ”, чтобы текущие меры поддержки российского судостроения и закупки российских судов не конфликтовали с этим документом. Также он отмечает, что субсидирование кредитных организаций само по себе хорошо, но финансовое положение многих отраслей заметно ухудшилось и при падающих финансовых показателях пройти кредитный комитет в банке не очень просто. Необходимо более детально описать субсидирование лизинга — в лизинг взять проще, чем поставить себе на баланс. По его словам, когда речь идет о субсидировании фрахта, нужно отдельно оговорить, в какие страны и какого груза. Важно, чтобы грузы не были ограничены только нефтью и чтобы доступ к кредитным средствам был равным и прозрачным, считает он.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что введение субсидирования закупки судов — абсолютно разумное, здравое решение. Очевидно, что в условиях беспрецедентного санкционного давления ставки фрахта будут расти, при этом у России есть современные порты на Балтике, но рынка в Европе нет, и понятно, что экспортные маршруты теперь будут очень длинными. «И далее два варианта: либо мы будем уходить в совсем маргинальную зону и все будет зависеть от непонятных собственников судов в непонятных юрисдикциях, либо будем стимулировать возможность для российского бизнеса, в том числе офшорного, финансировать расширение флота»,— говорит Михаил Бурмистров. Он подчеркивает, что нужны все виды крупнотоннажных судов: начиная от контейнеровозов и заканчивая танкерным и балкерным флотом.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...