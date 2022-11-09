Сборная Англии

Место в рейтинге FIFA — 5-е.

Чемпионат мира 2018 года — 4-е место.

Ключевые игроки — Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг (оба — «Челси»), Джон Стоунс, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал»), Джуд Беллингем («Боруссия», Дортмунд, Германия), Гарри Кейн («Тоттенхем»).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,33.

Сборная США

Место в рейтинге FIFA — 16-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Сержиньо Дест («Милан», Италия), Энтони Робинсон («Фулхем», Англия), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Юнус Муса («Валенсия», Испания), Кристиан Пулишич («Челси», Англия), Тимоти Веа («Лилль», Франция).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,40.

Сборная Уэльса

Место в рейтинге FIFA — 19-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Уэйн Хеннесси («Ноттингем», Англия), Крис Гантер («Уимблдон», Англия), Гарет Бейл («Лос-Анджелес», США), Аарон Рэмзи («Ницца», Франция), Джо Аллен («Суонси»).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,85.

Сборная Ирана

Место в рейтинге FIFA — 20-е.

Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Алиреза Бейранванд («Персеполис»), Эхсан Хайсафи, Милад Мохаммади (оба — АЕК, Греция), Алиреза Джаханбахш («Фейенорд», Нидерланды), Сердар Азмун («Байер», Германия), Мехди Тареми («Порту», Португалия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 18.