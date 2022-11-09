Примеры плана изменения таможенных ставок на товары категории «Электротехническое оборудование»

Код ТН ВЭД Наименование товара Текущая ставка пошлины (%) Предлагаемая ставка пошлины (%) 8517130000 Смартфоны 0 5 8528521000 Мониторы 0 5 8472100000 Копировально-множительные машины 0 5 8471300000 Машины вычислительные, портативные, массой не более 10 кг 0 5 8471410000 Устройства, содержащие в одном корпусе, покрайней мере, центральный блокобработки данных и устройствоввода и вывода, например системный блок 0 5 8523511000 Твердотельные устройства хранения данных 0 5 8519201000 Проигрыватели грампластинок 7,5 8 8539100009 Лампы герметичные направленного света 12,5 13 8504320009 Трансформаторы мощностью более 1 кВА 7,5 8