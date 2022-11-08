Сборная Нидерландов

Место в рейтинге FIFA — 8-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Стефан де Врей, Дензел Дюмфрис (оба — «Интер», Италия), Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба — «Барселона», Испания), Стивен Бергвейн («Аякс»).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,44.

Сборная Сенегала

Место в рейтинге FIFA — 18-е.

Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Эдуар Менди, Калиду Кулибали (оба — «Челси», Англия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Шейху Куяте («Ноттингем», Англия), Исмаила Сарр («Уотфорд», Англия), Садио Мане («Бавария», Германия).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 5,2.

Сборная Эквадора

Место в рейтинге FIFA — 44-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Пьеро Инкапье («Байер», Германия), Первис Эступиньян, Мойсес Кайседо (оба — «Брайтон», Англия), Эннер Валенсия («Фенербахче», Турция).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,95.

Сборная Катара

Место в рейтинге FIFA — 50-е.

Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Абделькарим Хассан, Акрам Афиф (оба — «Аль-Садд»), Карим Будиаф, Альмуз Али (оба — «Аль-Духайль»).

Коэффициент Winline на первое место в группе — 14.