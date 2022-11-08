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Коммерсантъ FM
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Страховку техники стандартизуют

Контекст

ЦБ предлагает установить минимальные требования к страхованию бытовой и электронной техники. Так, в перечень обязательных к покрытию рисков войдут утрата или повреждение подобного имущества, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц, следует из проекта указания. Оно предусматривает возможность страховщика самостоятельно включить в покрытие дополнительные риски. Выплата по страховому случаю должна осуществляться в течение 30 дней.

По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, установление минимальных требований к отдельным страховым продуктам обусловлено «распространением недобросовестных практик». Уровень выплат по таким предложениям очень низкий, поясняет эксперт, наиболее частые причины страховых случаев исключены из покрытия, а перед заключением договора информация об этом умалчивается.

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