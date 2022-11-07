Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» (Германия)—ПСЖ (Франция)

«Бенфика» (Португалия)—«Брюгге» (Бельгия)

«Порту» (Португалия)—«Интер» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия)—«РБ Лейпциг» (Германия)

«Тоттенхем» (Англия)—«Милан» (Италия)

«Челси» (Англия)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд)

«Наполи» (Италия)—«Айнтрахт» (Германия)

«Реал» (Испания)—«Ливерпуль» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14–15 февраля и 21–22 февраля, ответные — 7–8 марта и 14–15 марта.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

«Барселона» (Испания)—«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Байер» (Германия)—«Монако» (Франция)

«Шахтер» (Украина)—«Ренн» (Франция)

«Ювентус» (Италия)—«Нант» (Франция)

«Спортинг» (Португалия)—«Мидтьюлланн» (Дания)

«Аякс» (Нидерланды)—«Унион» (Германия)

«Севилья» (Испания)—ПСВ (Нидерланды)

«Зальцбург» (Австрия)—«Рома» (Италия)

В стыковых матчах принимают участие команды, ставшие третьими в своих группах в Лиге чемпионов (первые в парах), и вторые команды квартетов Лиги Европы. Первые матчи этой стадии play-off пройдут 16 февраля, ответные — 23 февраля 2023 года.