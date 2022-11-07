Чужого горя не надо

Вызванная введенными против РФ международными санкциями из-за военной операции на Украине неопределенность в экономике негативно влияет на деловую активность, из-за чего регуляторы часто возвращаются к идее искусственно перераспределить потери между участниками рынка. Часть рисков государство готово брать на себя, расширяя перечень льгот в обмен на инвестиции компаний,— эта практика зарекомендовала себя в условиях COVID-19, применяется и теперь. Но международные контракты бизнеса остаются вне сферы влияния властей: если предприятия оказались не в состоянии выполнить обязательства, уплаты штрафов от них требуют контрагенты и кредиторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство в 2022 году предложило массово расторгать неисполнимые из-за санкций контракты, если нарушены обязательства со стороны контрагентов компании, на рынке отсутствуют нужные ей товары или у должника просто нет денег, признав такие ситуации форс-мажором. Механизм в последнее время также довольно активно используется правительством. Форс-мажором (но только для нужд госконтрактов) признавались и СOVID-19, и крымские санкции, и частичная мобилизация.

Однако в отношениях рыночных субъектов подобные нормы — де-факто попытка искусственно перераспределить убытки между ними, что может либо создать «эффект домино» и стать причиной «серийных» банкротств, либо закончиться национализацией потерь. Это не раз обсуждалось с бизнесом, юристами и экономистами — так, после дискуссий власти отказались от попыток переложить в 2020 году потери арендаторов из-за локдаунов на частных арендодателей, освободив от платежей в итоге только арендаторов госсобственности.

Вопрос о том, являются ли обстоятельством непреодолимой силы конкретно санкции, также уже обсуждался — после присоединения Крыма в 2014 году. Тогда решено было, что решение о признании санкций форс-мажором в каждом случае принимает суд. И тем не менее новый законопроект о признании санкций «форс-мажором» был написан — и вновь столкнулся с резонными возражениями: разъяснения о том, что инструменты в законодательстве есть, а ситуацию можно только усугубить, на минувшей неделе дал президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Риски — оборотная сторона прибыли бизнеса, и он их учитывает. Проблема же искусственных рисков (таких как санкции) лежит вне экономической плоскости. И возможно, вместо новой попытки объявить их форс-мажором стоило бы потратить ресурсы на написание одного и гораздо более короткого законопроекта — прямо запрещающего решениями чиновников переносить потери одних компаний на другие. Деловому климату это, вероятно, оказалось бы полезнее.