Для спасения Ани Нетребчук не хватает 813 343 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ани тетрада Фалло. С 2012 года ребенок перенес множество операций — пластику дефекта межжелудочковой перегородки, протезирование аортального клапана, дважды протезировали трикуспидальный клапан, трижды — легочную артерию. Сейчас вновь отмечается нарушение функции протеза трикуспидального клапана, признаки недостаточности правого желудочка. Риск еще одной открытой операции очень высок, поэтому девочке требуется эндоваскулярная имплантация клапана системой Melody. Это позволит нормализовать гемодинамику, избежать тяжелого послеоперационного периода, состояние Ани улучшится».

Стоимость операции 4 303 568 руб. Сотрудники компании «Диасофт» внесли 491 200 руб. 486 025 руб. собрано в рамках акции «Дети вместо цветов». Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 1 млн руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 1,5 млн руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 813 343 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Нетребчук, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ани — Елены Александровны Нетребчук. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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