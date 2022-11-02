Сухоребрик Константин Петрович

Родился 22 мая 1961 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1982 году окончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации (квалификация «инженер-пилот»). В 1991 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации («инженер-экономист»). Карьеру начал вторым пилотом самолета Ан-24 в летном отряде Сахалинского производственного объединения ДВГУ. В 1986–1992 годах — командир самолета Ан-24. В 1992 году возглавил авиакомпанию «Сахалинские авиатрассы». С ноября 2013 года — гендиректор авиакомпании «Аврора», образованной в том же году на базе двух перевозчиков — «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа». Депутат Сахалинской областной думы в 1996–2000 и 2000–2004 годах. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004 год).