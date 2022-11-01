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Коммерсантъ FM
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Тома Эртеля исключили из сборной Франции

Защитник «Зенита» Тома Эртель отстранен от выступлений за сборную Франции. Об этом заявил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта, слова которого во вторник приводит французское издание L`Equipe.

Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Прошлый сезон баскетболист провел в мадридском «Реале», вместе с которым стал победителем чемпионата Испании. В начале августа Эртель подписал специальное соглашение, обязывающее его не переходить в российский или белорусский клуб.

«Все кончено,— сказал господин Сиюта.— Мы можем обсуждать тех, кто уже играл в России, кто не подписал соглашение, но что касается Тома, то он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет».

Тома Эртелю 33 года. Ранее он выступал за французские «По-Ортез», АСВЕЛ и «Страсбург», испанские «Аликанте», «Барселону» и турецкий «Анадолу Эфес». Французский баскетболист трижды выигрывал Кубок Испании, дважды — чемпионат Испании, один раз — Суперкубок Испании, чемпионат Франции и Турции. Летом 2021 года Эртель в составе национальной команды завоевал серебряные медали Олимпийских игр.

ТАСС

  • Газета «Коммерсантъ» №204 от 02.11.2022, стр. 12

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