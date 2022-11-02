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Коммерсантъ FM
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Инфляция как постковидный синдром

Текущий рост мировых цен может быть связан с искусственной безработицей двухлетней давности

Структура и интенсивность инфляции в США в последние годы в значительной степени связана с резкими изменениями на рынках труда в ходе коронавирусной пандемии, они же усилили также достаточно рано начавшийся энергетический шок. В работе, подготовленной экономистами МВФ, предполагается, что целевые показатели безработицы в связке с инфляцией, которые использует в расчетах Федеральная резервная система США, значительно занижены — исходя из этого, инфляция, адекватная нынешней высокой занятости в США, может быть долгосрочно выше целей ФРС.

Фото: David Swanson / Reuters

Фото: David Swanson / Reuters

Статья в серии публикаций NBER двух экономистов Международного валютного фонда (МВФ) Дэниела Лея и Прачи Мишры, а также Лоренса Болла из университета Джонса Хопкинса, посвящена одной из самых актуальных на ближайшие месяцы для экономистов проблеме — природе и особенностям инфляционного всплеска 2022 года в крупнейших экономиках, в первую очередь в США. Анализ Лея, Мишры и Болла отличается от большинства исследований на этот счет горизонтом рассматриваемых событий: авторы не останавливаются на констатации того, что инфляционный всплеск 2022 года вызван ростом мировых энергоцен в силу санкций против РФ (вследствие ее военной операции на Украине), а рассматривают текущую инфляцию как один из эпизодов событий 2020–2022 годов — ковидной пандемии и ее экономических последствий.

Лей, Мишра и Болл декомпозируют динамику базовой (core) инфляции в сравнении с динамикой индекса потребцен (headline inflation), показывая, что у инфляционных событий 2022 года, по существу, две составляющие, отражающиеся в базовой инфляции. Первая — трансляция в базовую инфляцию всплесков цен энергоносителей в 2020 году, определявшихся сбоями в поставках, в том числе энергоносителей, во время пандемии: в разгар карантинов этот эффект в значительной степени был смазан, во многом ценовые пики 2022 года — это следствие событий 2020–2021 годов, демпфированных специфическими механизмами мировых рынков энергоносителей и финансов. Вторая составляющая — очень необычные события на трудовых рынках.

В применении к США значительная часть проинфляционных эффектов ограничений на работу в пандемию COVID-19, видимо, реализована в виде повышенной базовой инфляции лишь в 2022 году.

Технически работа Лея, Мишры и Болла достаточно сложна, в частности, авторы возвращаются к редко обсуждаемой в последние годы в литературе «кривой Бевериджа», описывающей соотношения в экономике вакансий и уровней безработицы. В целом же экономисты впервые ставят вопрос о том, в какой мере формальные показатели рынка труда связаны с фактическим состоянием этого рынка — локдауны являлись очень грубым и механическим краткосрочным вмешательством именно в рынок, и отражение их в таких показателях, как безработица, может быть неадекватным, поскольку «пандемическая» и «естественная» безработица имеют разную природу и могут различным образом быть связанными с показателями ВВП, промпроизводства, услуг и инфляции.

Отметим, что прямо провозглашаемая цель авторов — дать теоретические предположения о будущей динамике инфляции в США в среднесрочной перспективе. И здесь Лей, Мишра и Болл заявляют о том, что использование ФРС США данных о безработице в США в 2022 году (рекордно низкий показатель, по смыслу близкий к «полной занятости» с учетом инерционных эффектов на рынке труда и прочих поправок), из которых следует нормализация инфляции в 2% год к году при безработице на уровне 4,4%, должно занижать время, которое потребуется главному финансовому рынку мира — американскому — на нормализацию при данной политике ФРС. На деле, полагают экономисты, для возвращения инфляции в США к 2% годовых уровни безработицы должны быть существенно выше — возможно, на уровне около 7,5%. Поскольку эта цифра вряд ли политически приемлема для ФРС с ее «двойным мандатом», правота Лея, Мишры и Болла будет означать длительное сохранение в США и через нее — в мире, и в том числе в мировых ценах на энергоносители, повышенного инфляционного фона. Что же касается собственно рынка труда, то обращение авторов к теме фактического соотношения показателей безработицы и состояния рынка труда перспективно (особенно в свете последствий пандемии COVID-19), в том числе для исследований влияния изменений в постпандемической занятости на уровень цен,— не исключено, что структурные трансформации в занятости будут определять относительно высокие цены при сохранении центробанками существующих моделей многие годы вперед.

Дмитрий Бутрин

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