Замещение бондов

В минувшем месяце российские компании активно выпускали замещающие облигации. Они призваны заменить еврооблигации, выплаты по которым не поступают на счета российских инвесторов в зарубежных депозитариях, прежде всего Euroclear и Clearstream. По данным “Ъ”, в октябре было завершено размещение восьми выпусков четырех эмитентов на сумму более $2,8 млрд. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в октябре началось размещение 11 выпусков облигаций, включая семь выпусков в долларах США (на сумму более $7 млрд), один выпуск в фунтах стерлингов (£0,850 млрд) и три выпуска в евро (€2,25 млрд). «К настоящему времени реализовано 24% облигаций в долларах США и 35% в фунтах стерлингов от предложенных объемов»,— отмечает господин Ермак.

Виталий Гайдаев