Крупнейшие компании на рынке лизинга строительной и дорожно-строительной техники (по итогам первой половины 2022 года)

Название Объем нового бизнеса (млрд руб.) Изм. за год (%) Объем портфеля (млрд руб.) Изм. за год (%) «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 27,43 246,2 73,43 114,7 «Альфа-Лизинг» (ГК) 16,00 16,7 49,46 118,4 «Сбербанк Лизинг» (ГК) 8,92 -43,5 53,84 18,9 «Европлан» 8,38 46,5 25,68 86,2 «ВТБ Лизинг» 8,38 -28,8 44,41 62,4 «Балтийский лизинг» (ГК) 7,92 5,9 22,07 36,7 Универсальная лизинговая компания 5,42 23,9 16,65 44,7 «Эксперт-Лизинг» 3,92 0,03 14,39 44,4 «Интерлизинг» 2,82 8,8 9,45 35,4 «РЕСО-Лизинг» 2,68 46,0 8,51 93,3 «Совкомбанк Лизинг» 2,55 37,7 6,23 101,2 «Сименс Финанс» 1,59 -75,7 19,51 2,3 Объединенная лизинговая компания 1,49 43,7 2,72 19,1 «Эволюция» 1,48 1113,1 2,35 1923,3 «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» 1,45 -71,9 14,54 10,0 «Восток-Лизинг» 1,36 -29,3 4,41 45,8 «Регион Лизинг» 1,34 -57,7 5,90 -1,7 «Стоун-XXI» (ГК) 1,16 -46,5 5,25 -6,4 «УралБизнесЛизинг» 1,07 -9,4 4,42 44,7 «КузбассФинансЛизинг» 1,05 -11,3 4,47 57,4