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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие компании на рынке лизинга строительной и дорожно-строительной техники (по итогам первой половины 2022 года)

Название Объем нового бизнеса (млрд руб.) Изм. за год (%) Объем портфеля (млрд руб.) Изм. за год (%)
«Газпромбанк Лизинг» (ГК) 27,43 246,2 73,43 114,7
«Альфа-Лизинг» (ГК) 16,00 16,7 49,46 118,4
«Сбербанк Лизинг» (ГК) 8,92 -43,5 53,84 18,9
«Европлан» 8,38 46,5 25,68 86,2
«ВТБ Лизинг» 8,38 -28,8 44,41 62,4
«Балтийский лизинг» (ГК) 7,92 5,9 22,07 36,7
Универсальная лизинговая компания 5,42 23,9 16,65 44,7
«Эксперт-Лизинг» 3,92 0,03 14,39 44,4
«Интерлизинг» 2,82 8,8 9,45 35,4
«РЕСО-Лизинг» 2,68 46,0 8,51 93,3
«Совкомбанк Лизинг» 2,55 37,7 6,23 101,2
«Сименс Финанс» 1,59 -75,7 19,51 2,3
Объединенная лизинговая компания 1,49 43,7 2,72 19,1
«Эволюция» 1,48 1113,1 2,35 1923,3
«Комацу БОТЛ Финанс СНГ» 1,45 -71,9 14,54 10,0
«Восток-Лизинг» 1,36 -29,3 4,41 45,8
«Регион Лизинг» 1,34 -57,7 5,90 -1,7
«Стоун-XXI» (ГК) 1,16 -46,5 5,25 -6,4
«УралБизнесЛизинг» 1,07 -9,4 4,42 44,7
«КузбассФинансЛизинг» 1,05 -11,3 4,47 57,4

ГК — группа компаний.

Источник: «Экcперт РА».

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