Крупнейшие компании на рынке лизинга строительной и дорожно-строительной техники (по итогам первой половины 2022 года)

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|Название
|Объем нового бизнеса (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Объем портфеля (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|«Газпромбанк Лизинг» (ГК)
|27,43
|246,2
|73,43
|114,7
|«Альфа-Лизинг» (ГК)
|16,00
|16,7
|49,46
|118,4
|«Сбербанк Лизинг» (ГК)
|8,92
|-43,5
|53,84
|18,9
|«Европлан»
|8,38
|46,5
|25,68
|86,2
|«ВТБ Лизинг»
|8,38
|-28,8
|44,41
|62,4
|«Балтийский лизинг» (ГК)
|7,92
|5,9
|22,07
|36,7
|Универсальная лизинговая компания
|5,42
|23,9
|16,65
|44,7
|«Эксперт-Лизинг»
|3,92
|0,03
|14,39
|44,4
|«Интерлизинг»
|2,82
|8,8
|9,45
|35,4
|«РЕСО-Лизинг»
|2,68
|46,0
|8,51
|93,3
|«Совкомбанк Лизинг»
|2,55
|37,7
|6,23
|101,2
|«Сименс Финанс»
|1,59
|-75,7
|19,51
|2,3
|Объединенная лизинговая компания
|1,49
|43,7
|2,72
|19,1
|«Эволюция»
|1,48
|1113,1
|2,35
|1923,3
|«Комацу БОТЛ Финанс СНГ»
|1,45
|-71,9
|14,54
|10,0
|«Восток-Лизинг»
|1,36
|-29,3
|4,41
|45,8
|«Регион Лизинг»
|1,34
|-57,7
|5,90
|-1,7
|«Стоун-XXI» (ГК)
|1,16
|-46,5
|5,25
|-6,4
|«УралБизнесЛизинг»
|1,07
|-9,4
|4,42
|44,7
|«КузбассФинансЛизинг»
|1,05
|-11,3
|4,47
|57,4