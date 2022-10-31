Случайный взлет цен

Разовые инфляционные всплески в современных условиях — существенно более сложная история, чем случайное повышение цен. Анализ более 100 эпизодов таких всплесков, проведенный в Университете Мичигана, показал, что из-за последующей связки их с инфляционными ожиданиями эффект затухает в среднем в течение трех-четырех лет, в три раза дольше эпизода собственно инфляционного роста. Предлагаемый способ борьбы с этим прост, понятен и поэтому в реальности трудноприменим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование трех экономистов Университета Мичигана — Андре Бланко, Пабло Оттонелло и Терезы Раносовой — опубликовано в серии препринтов NBER: статья «Динамика крупных инфляционных всплесков» исследует изменение макропоказателей большинства крупных «всплесков» инфляции (правая сторона распределения, в среднем — на пять процентных пунктов и выше) за последние 30 лет, речь идет о краткосрочных, менее одного года, периодах разового быстрого роста цен в силу случайных факторов. Большинство эпизодов, зафиксированных в исследовании,— экономики развивающихся стран, медианный уровень, с которого происходил «всплеск», который в том числе идентифицировался через массовые ошибки профессиональных экономистов на национальных рынках (55 стран) в инфляционных прогнозах, составлял 3,7% роста индекса потребцен год к году.

В большинстве случаев паттерн поведения инфляции при «всплесках» в среднесрочный период на графиках выглядел как «перевернутая галочка» (апелляция к логотипу Nike) — за быстрым ростом инфляции следует в среднем утроенный период исчерпания эффекта, дезинфляции. Авторы вслед за большинством экономистов относят происходящее к влиянию на инфляцию инфляционных ожиданий — «разъякоривание» ожиданий «всплески» вызывают достаточно надежно. Долгосрочные (на горизонте пяти лет) ожидания населения по инфляции при этом растут гораздо меньше, чем кратко- и среднесрочные (в среднем на 0,3 п. п. на пике, совпадающем с пиками краткосрочных ожиданий), но это повышение более устойчиво. Сама по себе динамика годовой инфляции имеет два пика: второй, существенно более слабый, чем первый, в среднем отстает от первого на четыре-пять кварталов. Авторы отмечают, что эта картина отличается от ситуации до 1990 года, когда всплески сопровождались постоянным ростом инфляции. Центробанки (в основном речь идет о регуляторах, использующих модели инфляционного таргетирования) и финансово-бюджетные ведомства, как правило, реагируют на происходящее только после второго, менее крупного пика роста ожиданий, при этом связанная в денежной политике с этими показателями безработица повышается в результате крупного «всплеска» через два-три квартала после первого пика.

Рекомендация авторов однозначна: не ждать второго пика, агрессивно противостоять «всплеску» и связанным с ним потерям в благосостоянии в экономике и в ВВП быстрым повышением ставок Центробанка и бюджетной консолидацией. Причины, по которым этого не делают, также очевидны: это политические риски и меньшая, чем требуется, скорость работы госаппаратов.

Дмитрий Бутрин