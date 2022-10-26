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Сенаторам не хватает цензуры

В Совете федерации призвали к более решительной борьбе с вражеской пропагандой

Временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России в среду провела круглый стол, посвященный вопросам «противодействия враждебным нарративам в информационной, культурной и образовательной среде». Сенаторы, общественники и эксперты сошлись во мнении, что российское «ментальное пространство» подверглось «вторжению», которое нужно отражать всеми доступными методами: от блокировки соцсетей до введения военной цензуры.

Временная комиссия Совета федерации

Временная комиссия Совета федерации

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Временная комиссия Совета федерации

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Открывая мероприятие, председатель комиссии Андрей Климов обратил внимание на проблему «духовной составляющей российского суверенитета» — например, засилье англицизмов. «Жители Новороссии вступили в смертельную схватку с нацистами-русофобами за право говорить на русском, а в самой России до сих пор не изжито засорение речи всякими коворкингами, коливингами и прочими маркетплейсами»,— сокрушался сенатор. Он предложил заменить англицизм «коворкинг» на исконно русский термин «соработничество» и сразу принялся его активно использовать.

Следом выступил член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов, который рассказал о «вторжении в наше ментальное пространство» через интернет — паблики и Telegram-каналы. По его оценке, «на войну с Россией переключилась вся украинская киберпреступность», и некоторые «группировки» тратят «до 1–2 млрд руб. в неделю», а общие затраты Запада на эти цели достигают «$1–2 млрд в месяц». «У них бесконечный запас кадров: только в США и Канаде 4 млн бывших соотечественников, которые нас не очень любят и которых легко рекрутировать»,— заявил господин Ашманов.

Методы борьбы с таким «вторжением» хорошо известны, заявил член СПЧ,— в первую очередь это блокировка соцсетей, которой уже подверглись несколько из них: «Даже маленькие барьеры убивают аудиторию, постепенно она сжимается и становится гомогенной: остаются одни либерасты, которые рассказывают друг другу, как они против войны и России».

Однако российские соцсети тоже «до сих пор не понимают, что идет информационная война» и не удаляют украинские паблики, посетовал Игорь Ашманов. Выходом из этой ситуации он видит создание «Росинформбюро» с полномочиями военной цензуры, которое «будет душить вражескую пропаганду»: «Кто-то должен очень быстро принимать решения, вплоть до телефонного права, звонить в СМИ и говорить: если ты сейчас это не снимешь, то к вечеру у тебя не будет лицензии».

Сенатор Александр Башкин согласился, что «сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда» и если в сети появляется фейк, то его нужно убирать «моментально». В связи с этим он предложил уполномочить Роскомнадзор самостоятельно блокировать подобную информацию, не дожидаясь обращения со стороны прокуратуры.

Кроме того, господин Башкин выступил за введение административной ответственности для соцсетей, которые противятся самоцензуре.

О представителях шоу-бизнеса, часть которых не поддержала специальную военную операцию (СВО) и покинула Россию, эмоционально высказался сенатор и бывший музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг: «Многих коллег по цеху я просто презираю и брезгую ими: от страны ушли, от Родины. Мы не можем запретить им возвращаться, но они не должны пользоваться никакими благами государства, льготами, почетом — только вечное презрение». Развивая эту мысль, директор Центра политической информации Алексей Мухин предложил классифицировать деятелей культуры исходя из отношения к СВО: делить их на испуганных патриотов («которые бегут, с ними все понятно»), патриотов («которые остаются, несмотря на давление западной среды»), турбо-патриотов («которым стоит умерить свою активность») и «болото». А член Общественной палаты РФ Александр Малькевич выдвинул совсем уж необычную идею — «узаконить на каком-то правовом уровне неприятную для многих вещь» и заставить руководителей госкорпораций, бюджетных организаций и государственных СМИ «публично обозначить свою позицию по поводу СВО». «Если ты руководишь областной государственной газетой, ты должен обозначиться: ты со своим государством или нет»,— ударил себя в грудь общественник.

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На мероприятии также выступили представители академического сообщества. Например, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян раскритиковал зависимость российских вузов от зарубежных индексов цитирования — Scopus и Web of Science. «То есть ты пишешь про гендерное равенство, права меньшинств и так далее. После начала СВО была разработана отечественная аналогия, но ее суть свелась к тому, что если ты хочешь стать топовым ученым, то ты должен публиковаться в журналах, которые входят и в Scopus, и в Web of Science. Кого вы считаете за идиотов?» — задался он риторическим вопросом.

Андрея Климова эта тема задела за живое. «Президент провозгласил борьбу с неоколониализмом во всех его проявлениях, а все эти "скопусы-шмопусы" — это как раз чистой воды неоколониализм. Кто не понимает — будем лечить»,— пообещал сенатор. Он также не исключил, что «все эти скопусы» будут классифицированы как иностранное влияние и с 1 декабря попадут под новый закон об иноагентах.

Андрей Прах

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