Игры в недовольных

Попытки регулировать игровой контент появились еще в 1993 году в США. Комитет Сената США по судебной власти проводил слушания в связи с выходом «Night Trap», в которой были сцены насилия в отношении женщин. Первый иск, связанный с играми, был подан в 1997 году: юрист из Флориды Джек Томпсон представлял интересы родителей детей, погибших во время стрельбы в школе. Юрист просил суд запретить распространение ряда игр и фильма «Дневники баскетболиста», которые, по его мнению, привели к стрельбе. Суд отклонил требования. Первый законопроект о запрете «вредных» видеоигр появился в США в 2000 году. Он касался использования игровых автоматов несовершеннолетними без надзора родителей, однако так и не вступил в силу.

В России зарубежные игры не раз вызывали недовольство властей. В январе 2010 года депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил внести в список экстремистских игру «Call of Duty: Modern Warfare 2» американской Activision из-за сюжетной миссии «Ни слова по-русски», в рамках которой главный герой становится соучастником расстрела посетителей московского аэропорта. Издатель удалил миссию из российской версии игры.

Были вопросы и к изложению в играх исторических событий. В сентябре 2013 года блогер Bad Comedian (Евгений Баженов) опубликовал обзор на стратегию о Второй мировой войне «Company of Heroes 2» канадской Relic. Вопросы у блогера вызвали в том числе сюжетные миссии в советской кампании. Пользователи публиковали петиции с требованием запретить распространение игры в РФ. Дистрибутор «1С-СофтКлаб» приостановил продажи копий игры в стране.