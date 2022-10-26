Переоценка гардероба

Фраза «мы стали более лучше одеваться» из интервью обычной жительницы Иваново Светланы Курицыной не только стала крылатой, но и определила тренд развития рынка одежды крупных российских городов на минувшие десять лет, а точнее — его ориентацию на fast fashion. Так, для владельцев торговых центров именно Inditex, H&M и Uniqlo были одними из наиболее желанных арендаторов: они генерировали трафик.

Но привычную потребителям картину сломали санкции и массовая приостановка работы в России международных брендов. Первой реакцией потребителей на это стал вопрос: а что носить? Второй — надежда, что крупные сети все-таки возобновят работу. В моменте очевидно, что если поставки товаров привычных брендов в страну полностью и не остановятся, то будут сильно переосмыслены. Например, Inditex уже договорилась о продаже российского бизнеса партнеру из ОАЭ, сообщив, что закупку новых коллекций будет осуществлять структура, никак не связанная с головной компанией. H&M пока просто закрывает магазины, а одежду от Uniqlo можно купить только на маркетплейсах.

Для обывателя снижение объемов и усложнение логистики поставок демократичных брендов практически всегда означает рост розничных цен. Но это идет вразрез с концепцией fast fashion, которую кембриджский словарь определяет как одежду, которая стоит дешево, за счет чего люди могут покупать ее часто. Место вряд ли будет пустовать: зарубежные сети на российском рынке сейчас активно заменяют локальные и турецкие производители одежды. По данным R4S, общее число сделок стрит-ритейла в январе—сентябре в fashion-сегменте выросло на 9%. Но вот стремиться именно в fast fashion новые игроки вряд ли будут, хотя бы из-за скромного объема производства.

С эпохой fast fashion постепенно прощается и мировой рынок. На днях испанская газета El Confidencial сообщила, что Inditex запустит в Великобритании проект Zara Pre-Owned, позволяющий потребителям отремонтировать или перепродать использованную одежду. Формально речь идет об устойчивом развитии, на деле — сложно не увидеть попытку компании побороться за потребителей, которые уже не могут себе позволить так часто, как раньше, обновлять гардероб.

С учетом «зеленой повестки» приближающийся конец fast fashion можно было бы считать даже позитивным. Но для простых потребителей вопрос о том, на что в принципе переориентироваться, все более насущный. Самое очевидное решение — поиск бюджетных предложений на крупных онлайн-площадках, которые вполне могут стать аналогом уже позабытых вещевых рынков. Хотя в ход могут пойти и более неординарные решения. Издание «Большой город», например, на днях предложило читателям гайд «Новый массмаркет: что покупать в "Ашане"» с подборкой дешевого нижнего белья, одежды и обуви.