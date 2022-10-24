«Урал»—«Крылья Советов» 2:1

Каштанов, 26 (пен.); Газинский, 64 — Глушенков, 82. Удаление: Бейл («Крылья Советов»), 24.

«Зенит»—«Сочи» 7:0

Сергеев, 2, 25; Малком, 11, 74; Вендел, 32; Барриос, 53; Мантуан, 76. Удаление: Мещанинов («Сочи»), 20.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 11 3 0 43:5 36

2. «Спартак» 9 2 3 36:16 29

3. ЦСКА 7 5 2 28:15 26

4. «Ростов» 7 5 2 25:20 26

5. «Краснодар» 7 3 4 27:20 24

6. «Ахмат» 7 2 5 22:21 23

7. «Динамо» 6 5 3 24:17 23

8. «Сочи» 6 2 6 22:29 20

9. «Оренбург» 6 1 7 24:33 19

10. «Урал» 5 1 8 15:24 16

11. «Крылья Советов» 3 5 6 15:21 14

12. «Нижний Новгород» 3 4 7 17:25 13

13. «Факел» 1 9 4 17:24 12

14. «Локомотив» 3 3 8 17:29 12

15. «Химки» 2 3 9 13:28 9

16. «Торпедо» 1 3 10 7:25 6