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Коммерсантъ FM
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Рейтинги

Рейтинг АТР

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3685. 9 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3315. 10 (9). Тейлор Фритц (США) — 3195. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3130. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2700. 13 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2490. 14 (16). Маттео Берреттини (Италия) — 2465. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2405. 16 (13). Марин Чилич (Хорватия) — 2390. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2240. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945. 19 (20). Денис Шаповалов (Канада) — 1925. 20 (21). Ник Кириос (Австралия) — 1870… 60 (45). Аслан Карацев — 785… 93 (92). Роман Сафиуллин — 586… 96 (96). Павел Котов (все — Россия) — 564.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 335 очков. 2 (2). Унс Джабир (Тунис) — 4555. 3 (5). Джессика Пегула (США) — 4316. 4 (7). Кори Гауфф (США) — 3271. 5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3121. 6 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3000. 7 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2970. 8 (11). Дарья Касаткина — 2935. 9 (12). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2795. 10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2661. 11 (15). Мэдисон Кис (США) — 2417. 12 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2385. 13 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2365. 14 (16). Даниэль Коллинз (США) — 2292. 15 (18). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 16 (21). Петра Квитова (Чехия) — 2097. 17 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 2093. 18 (23). Елена Остапенко (Латвия) — 1986. 19 (22). Людмила Самсонова — 1961. 20 (19). Екатерина Александрова — 1910… 44 (44). Анастасия Потапова — 1119… 63 (73). Анна Калинская — 886… 81 (79). Анна Блинкова— 750… 94 (102). Варвара Грачева — 661... 100 (121). Камилла Рахимова (все — Россия) — 604.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №198 от 25.10.2022, стр. 12

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