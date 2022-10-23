«Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:2
Ахметов, 17; Кордоба, 90+7. Удаления: Майга, 48; Каккоев (оба — Нижний Новгород»), 90+2.
«Факел»—«Ростов» 1:1
Гонгадзе, 90+7 (пен.) — Глебов, 50. Удаление: Дмитриев («Факел»), 56
«Локомотив»—«Динамо» 1:3
Камано, 1 — Смолов, 32 (пен.); Захарян, 63; Фомин, 90+3 (пен.)
«Оренбург»—ЦСКА 2:2
Сычевой, 18, 64 (пен.) — Чалов, 7; Гойкович, 20 (автогол)
«Спартак»—«Химки» 4:0
Игнатов, 2; Николсон, 18, 63; Мелешин, 83; Маслов, 89
«Ахмат»—«Торпедо» 1:0
Конате, 41
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 13 10 3 0 36:5 33
2. «Спартак» 14 9 2 3 36:16 29
3. ЦСКА 14 7 5 2 28:15 26
4. «Ростов» 14 7 5 2 25:20 26
5. «Краснодар» 14 7 3 4 27:20 24
6. «Ахмат» 14 7 2 5 22:21 23
7. «Динамо» 14 6 5 3 24:17 23
8. «Сочи» 13 6 2 5 22:22 20
9. «Оренбург» 14 6 1 7 24:33 19
10. «Крылья Советов» 13 3 5 5 14:19 14
11. «Нижний Новгород» 14 3 4 7 17:25 13
12. «Урал» 13 4 1 8 13:23 13
13. «Факел» 14 1 9 4 17:24 12
14. «Локомотив» 14 3 3 8 17:29 12
15. «Химки» 14 2 3 9 13:28 9
16. «Торпедо» 14 1 3 10 7:25 6
Матчи «Урал»—«Крылья Советов», «Зенит»—«Сочи» пройдут в понедельник, 24 октября.