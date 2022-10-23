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Коммерсантъ FM
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14-й тур

«Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:2

Ахметов, 17; Кордоба, 90+7. Удаления: Майга, 48; Каккоев (оба — Нижний Новгород»), 90+2.

«Факел»—«Ростов» 1:1

Гонгадзе, 90+7 (пен.) — Глебов, 50. Удаление: Дмитриев («Факел»), 56

«Локомотив»—«Динамо» 1:3

Камано, 1 — Смолов, 32 (пен.); Захарян, 63; Фомин, 90+3 (пен.)

«Оренбург»—ЦСКА 2:2

Сычевой, 18, 64 (пен.) — Чалов, 7; Гойкович, 20 (автогол)

«Спартак»—«Химки» 4:0

Игнатов, 2; Николсон, 18, 63; Мелешин, 83; Маслов, 89

«Ахмат»—«Торпедо» 1:0

Конате, 41

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 13 10 3 0 36:5 33

2. «Спартак» 14 9 2 3 36:16 29

3. ЦСКА 14 7 5 2 28:15 26

4. «Ростов» 14 7 5 2 25:20 26

5. «Краснодар» 14 7 3 4 27:20 24

6. «Ахмат» 14 7 2 5 22:21 23

7. «Динамо» 14 6 5 3 24:17 23

8. «Сочи» 13 6 2 5 22:22 20

9. «Оренбург» 14 6 1 7 24:33 19

10. «Крылья Советов» 13 3 5 5 14:19 14

11. «Нижний Новгород» 14 3 4 7 17:25 13

12. «Урал» 13 4 1 8 13:23 13

13. «Факел» 14 1 9 4 17:24 12

14. «Локомотив» 14 3 3 8 17:29 12

15. «Химки» 14 2 3 9 13:28 9

16. «Торпедо» 14 1 3 10 7:25 6

Матчи «Урал»—«Крылья Советов», «Зенит»—«Сочи» пройдут в понедельник, 24 октября.

  • Газета «Коммерсантъ» №197/П от 24.10.2022, стр. 12

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