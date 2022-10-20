Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. «Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 1:0 (Шильцов, 49).

Положение команд

И В П М О

1. «Нижний Новгород» 4 3 1 4:3 8

2. «Локомотив» 4 3 1 8:4 8

3. «Краснодар» 4 2 2 6:3 7

4. «Химки» 4 0 4 1:9 1

Группа B. «Факел»—«Спартак» 1:2 (Максимов, 77 (пен.) — Рассказов, 45+3; Николсон, 71).

И В П М О

1. «Спартак» 4 4 0 9:1 12

2. «Крылья Советов» 3 2 1 3:1 6

3. «Зенит» 3 1 2 2:5 3

4. «Факел» 4 0 4 1:8 0

Группа C. «Оренбург»—«Ахмат» 4:2 (Воробьев, 20 (пен.); Оганесян, 31; Полуяхтов, 45+1; Павловец, 71 — Агаларов, 11; Ильин, 39 (пен.). Удаление: Агаларов, 75).

И В П М О

1. «Динамо» 4 2 2 7:6 7

2. «Ахмат» 4 2 2 9:8 6

3. «Ростов» 4 2 2 7:7 6

4. «Оренбург» 4 2 2 8:10 5

Группа D

ЦСКА—«Торпедо» 0:1 (Чурич, 11 (пен.)).

И В П М О

1. ЦСКА 4 3 1 6:3 9

2. «Урал» 3 2 1 4:2 6

3. «Торпедо» 4 2 2 4:4 6

4. «Сочи» 3 0 3 2:7 0

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.