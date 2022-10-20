Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. «Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 1:0 (Шильцов, 49).
Положение команд
И В П М О
1. «Нижний Новгород» 4 3 1 4:3 8
2. «Локомотив» 4 3 1 8:4 8
3. «Краснодар» 4 2 2 6:3 7
4. «Химки» 4 0 4 1:9 1
Группа B. «Факел»—«Спартак» 1:2 (Максимов, 77 (пен.) — Рассказов, 45+3; Николсон, 71).
И В П М О
1. «Спартак» 4 4 0 9:1 12
2. «Крылья Советов» 3 2 1 3:1 6
3. «Зенит» 3 1 2 2:5 3
4. «Факел» 4 0 4 1:8 0
Группа C. «Оренбург»—«Ахмат» 4:2 (Воробьев, 20 (пен.); Оганесян, 31; Полуяхтов, 45+1; Павловец, 71 — Агаларов, 11; Ильин, 39 (пен.). Удаление: Агаларов, 75).
И В П М О
1. «Динамо» 4 2 2 7:6 7
2. «Ахмат» 4 2 2 9:8 6
3. «Ростов» 4 2 2 7:7 6
4. «Оренбург» 4 2 2 8:10 5
Группа D
ЦСКА—«Торпедо» 0:1 (Чурич, 11 (пен.)).
И В П М О
1. ЦСКА 4 3 1 6:3 9
2. «Урал» 3 2 1 4:2 6
3. «Торпедо» 4 2 2 4:4 6
4. «Сочи» 3 0 3 2:7 0
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.