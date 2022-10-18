Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. «Локомотив»—«Химки» 1:0 (Антон Миранчук, 54 (пен.)).
Положение команд
И В П М О
1. «Локомотив» 4 3 1 8:4 8
2. «Краснодар» 3 2 1 6:2 7
3. «Нижний Новгород» 3 2 1 3:3 5
4. «Химки» 4 0 4 1:9 1
Группа C. «Динамо»—«Ростов» 3:1 (Макаров, 44; Грулев, 79; Смолов, 87 — Полоз, 54 (пен.)).
И В П М О
1. «Динамо» 4 2 2 7:6 7
2. «Ахмат» 3 2 1 7:4 6
3. «Ростов» 4 2 2 7:7 6
4. «Оренбург» 3 1 2 4:8 2
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.