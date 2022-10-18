Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. «Локомотив»—«Химки» 1:0 (Антон Миранчук, 54 (пен.)).

Положение команд

И В П М О

1. «Локомотив» 4 3 1 8:4 8

2. «Краснодар» 3 2 1 6:2 7

3. «Нижний Новгород» 3 2 1 3:3 5

4. «Химки» 4 0 4 1:9 1

Группа C. «Динамо»—«Ростов» 3:1 (Макаров, 44; Грулев, 79; Смолов, 87 — Полоз, 54 (пен.)).

И В П М О

1. «Динамо» 4 2 2 7:6 7

2. «Ахмат» 3 2 1 7:4 6

3. «Ростов» 4 2 2 7:7 6

4. «Оренбург» 3 1 2 4:8 2

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

  • Газета «Коммерсантъ» №194 от 19.10.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...