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Коммерсантъ FM
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Последние матчи чемпионата НХЛ

«Бостон»—«Флорида» 5:3 (Бобровский («Флорида») отразил 29 из 33 бросков). «Детройт»—«Лос-Анджелес» 4:5. «Монреаль»—«Питсбург» 3:2 (Малкин («Питсбург»), 2+0). «Нью-Йорк Рейнджерс»—«Анахайм» 6:4 (Панарин, 1+3; Шестеркин отразил 18 из 22 бросков — Куликов, 0+1). «Торонто»—«Аризона» 2:4. «Вашингтон»—«Ванкувер» 6:4 (Овечкин, 2+2; Кузнецов, 0+3 — Кузьменко, 0+1). «Миннесота»—«Колорадо» 3:6 (Капризов, 2+0 — Ничушкин, 1+2; Георгиев отразил 36 из 39 бросков). «Даллас»—«Виннипег» 4:1. «Сиэтл»—«Каролина» 1:5 (Свечников («Каролина»), 2+1).

  • Газета «Коммерсантъ» №194 от 19.10.2022, стр. 12

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