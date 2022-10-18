Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4930. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3685. 9 (8). Тейлор Фритц (США) — 3195. 10 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3155. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3085. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2950. 13 (14). Марин Чилич (Хорватия) — 2540. 14 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2490. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2360. 16 (16). Маттео Берреттини (Италия) — 2315. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2195. 18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1990. 19 (18). Диего Шварцман (Аргентина) — 1975. 20 (20). Денис Шаповалов (Канада) — 1880… 45 (39). Аслан Карацев — 1015… 92 (93). Роман Сафиуллин — 586… 96 (100). Павел Котов (все — Россия) — 564.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555. 3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3796. 4 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3515. 5 (6). Джессика Пегула (США) — 3417. 6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3346. 7 (8). Коко Гауфф (США) — 3082. 8 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3010. 9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2960. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2924. 11 (11). Дарья Касаткина — 2885. 12 (12). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2606. 13 (13). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2397. 14 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2360. 15 (18). Мэдисон Кис — 2313. 16 (19). Даниэль Коллинз (обе — США) — 2297. 17 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2252. 18 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2160. 20 (22). Каролина Плишкова (Чехия) — 2051… 22 (23). Людмила Самсонова — 1937… 44 (48). Анастасия Потапова — 1138… 73 (58). Анна Калинская — 834… 79 (138). Анна Блинкова (все — Россия) — 750.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.