Для спасения Лии Большаковой не хватает 864 614 руб.

Гематолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Людмила Вавилова (Москва): «У Лии агрессивное течение острого лимфобластного лейкоза, в сентябре случился ранний рецидив болезни. Для увеличения эффективности химиотерапии и снижения риска рецидива, а главное, для достижения ремиссии ребенку назначен курс иммунотерапии препаратом блинцито (блинатумомаб). Иммунотерапия направлена на восстановление утраченной способности защитных функций организма распознавать и уничтожать злокачественные клетки».

Стоимость лекарства 2 197 614 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 864 614 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лию Большакову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Лии — Надежды Александровны Большаковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).