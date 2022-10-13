Группа компаний «Аквариус»

Основана в 1989 году как советско-немецкое предприятие по производству совместимых с IBM компьютеров для госструктур СССР. В 1992 году немецкие совладельцы вышли из капитала. Сейчас разрабатывает, производит и поставляет компьютерную технику и IT-решения, в том числе в сфере кибербезопасности.

Производственные мощности рассчитаны примерно на 1 млн устройств в год. Выпускает планшеты, моноблоки, ноутбуки, смартфоны, оборудование для удаленного доступа и др. Входит в список системообразующих предприятий Минпромторга в категории «радиоэлектронная промышленность». Произвела 260 тыс. планшетов для всероссийской переписи населения, компьютеры для нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование», разрабатывает смартфон для военных и спецслужб. С сентября 2022 года включена в санкционный список США. По данным Kartoteka.ru, чистая прибыль ГК «Аквариус» за 2021 год составила 3,4 млрд руб.