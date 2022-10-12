Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. «Наполи» (Италия)—«Аякс» (Нидерланды» 4:2 (Лосано, 4; Распадори, 16; Кварацхелия, 62 (пен.); Осимхен, 90 — Классен, 49; Бергвейн, 83 (пен.)).

Положение команд

И В Н П М О

1. «Наполи» 4 4 0 0 17:4 12

2. «Ливерпуль» 3 2 0 1 5:5 6

3. «Аякс» 4 1 0 3 8:12 3

4. «Рейнджерс» 3 0 0 3 0:9 0

Матч «Рейнджерс» (Шотландия)—«Ливерпуль» (Англия) завершился после подписания номера в печать. 26.10: «Аякс»—«Ливерпуль», «Наполи»—«Рейнджерс».

Группа B. «Атлетико» (Испания)—«Брюгге» (Бельгия) 0:0

И В Н П М О

1. «Брюгге» 4 1 0 7:0 10

2. «Атлетико» 4 1 1 2 2:5 4

3. «Порту» 3 1 0 2 3:6 3

4. «Байер» 3 1 0 2 2:3 3

Матч «Байер» (Германия)—«Порту» (Португалия) завершился после подписания номера в печать. 26.10: «Атлетико»—«Байер», «Брюгге»—«Порту».

Группа E. «Милан» (Италия)—«Челси» (Англия) 0:2 (Жоржинью, 21 (пен.); Обамеянг, 34). «Динамо» (Хорватия)—«Зальцбург» (Австрия) 1:1 (Любичич, 40 — Зайвальд, 12).

И В Н П М О

1. «Челси» 4 2 1 1 6:2 7

2. «Зальцбург» 4 1 3 0 4:3 6

3. «Милан» 4 1 1 2 4:7 4

4. «Динамо» 4 1 1 2 3:5 4

25.10: «Зальцбург»—«Челси», «Динамо»—«Милан».

Группа F. «Шахтер» (Украина)—«Реал» (Испания) 1:1 (Зубков, 46 — Рюдигер, 90+5). «Селтик» (Шотландия)—«РБ Лейпциг» (Германия) 0:2 (Вернер, 75; Форсберг, 84).

И В Н П М О

1. «Реал» 4 3 1 0 8:2 10

2. «Лейпциг» 4 2 0 2 6:7 6

3. «Шахтер» 4 1 2 1 7:5 5

4. «Селтик» 4 0 1 3 2:9 1

25.10: «Лейпциг»—«Реал», «Селтик»—«Шахтер».

Группа G. «Копенгаген»—«Манчестер Сити» 0:0. «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Севилья» (Испания) 1:1 (Беллингем, 35 — Куасси, 18).

И В Н П М О

1. «Манчестер Сити» 4 3 1 11:1 10

2. «Боруссия» 4 2 1 1 9:4 7

3. «Севилья» 4 0 2 2 2:9 2

4. «Копенгаген» 4 0 2 2 0:8 2

25.10: «Севилья»—«Копенгаген», «Боруссия»—«Манчестер Сити».

Группа H. ПСЖ (Франция)—«Бенфика» (Португалия) 1:1 (Мбаппе, 40 (пен.) — Мариу, 62 (пен.)). «Маккаби» (Израиль, Хайфа)—«Ювентус» (Италия) 2:0 (Атцили, 7, 42).

И В Н П М О

1. ПСЖ 4 2 2 0 7:4 8

2. «Бенфика» 4 2 2 0 6:3 8

3. «Маккаби» 4 1 0 3 4:8 3

4. «Ювентус» 4 1 0 3 5:7 3

25.10: ПСЖ—«Маккаби», «Бенфика»—«Ювентус».

Выделенные команды вышли в 1/8 финала.