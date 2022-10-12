Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. «Наполи» (Италия)—«Аякс» (Нидерланды» 4:2 (Лосано, 4; Распадори, 16; Кварацхелия, 62 (пен.); Осимхен, 90 — Классен, 49; Бергвейн, 83 (пен.)).

Положение команд

И В Н П М О

1. «Наполи» 4 4 0 0 17:4 12

2. «Ливерпуль» 3 2 0 1 5:5 6

3. «Аякс» 4 1 0 3 8:12 3

4. «Рейнджерс» 3 0 0 3 0:9 0

Матч «Рейнджерс» (Шотландия)—«Ливерпуль» (Англия) завершился после подписания номера в печать. 26.10: «Аякс»—«Ливерпуль», «Наполи»—«Рейнджерс».

Группа B. «Атлетико» (Испания)—«Брюгге» (Бельгия) 0:0

И В Н П М О

1. «Брюгге» 4 1 0 7:0 10

2. «Атлетико» 4 1 1 2 2:5 4

3. «Порту» 3 1 0 2 3:6 3

4. «Байер» 3 1 0 2 2:3 3

Матч «Байер» (Германия)—«Порту» (Португалия) завершился после подписания номера в печать. 26.10: «Атлетико»—«Байер», «Брюгге»—«Порту».

Группа E. «Милан» (Италия)—«Челси» (Англия) 0:2 (Жоржинью, 21 (пен.); Обамеянг, 34). «Динамо» (Хорватия)—«Зальцбург» (Австрия) 1:1 (Любичич, 40 — Зайвальд, 12).

И В Н П М О

1. «Челси» 4 2 1 1 6:2 7

2. «Зальцбург» 4 1 3 0 4:3 6

3. «Милан» 4 1 1 2 4:7 4

4. «Динамо» 4 1 1 2 3:5 4

25.10: «Зальцбург»—«Челси», «Динамо»—«Милан».

Группа F. «Шахтер» (Украина)—«Реал» (Испания) 1:1 (Зубков, 46 — Рюдигер, 90+5). «Селтик» (Шотландия)—«РБ Лейпциг» (Германия) 0:2 (Вернер, 75; Форсберг, 84).

И В Н П М О

1. «Реал» 4 3 1 0 8:2 10

2. «Лейпциг» 4 2 0 2 6:7 6

3. «Шахтер» 4 1 2 1 7:5 5

4. «Селтик» 4 0 1 3 2:9 1

25.10: «Лейпциг»—«Реал», «Селтик»—«Шахтер».

Группа G. «Копенгаген»—«Манчестер Сити» 0:0. «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Севилья» (Испания) 1:1 (Беллингем, 35 — Куасси, 18).

И В Н П М О

1. «Манчестер Сити» 4 3 1 11:1 10

2. «Боруссия» 4 2 1 1 9:4 7

3. «Севилья» 4 0 2 2 2:9 2

4. «Копенгаген» 4 0 2 2 0:8 2

25.10: «Севилья»—«Копенгаген», «Боруссия»—«Манчестер Сити».

Группа H. ПСЖ (Франция)—«Бенфика» (Португалия) 1:1 (Мбаппе, 40 (пен.) — Мариу, 62 (пен.)). «Маккаби» (Израиль, Хайфа)—«Ювентус» (Италия) 2:0 (Атцили, 7, 42).

И В Н П М О

1. ПСЖ 4 2 2 0 7:4 8

2. «Бенфика» 4 2 2 0 6:3 8

3. «Маккаби» 4 1 0 3 4:8 3

4. «Ювентус» 4 1 0 3 5:7 3

25.10: ПСЖ—«Маккаби», «Бенфика»—«Ювентус».

Выделенные команды вышли в 1/8 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №190 от 13.10.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...