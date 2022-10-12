Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Будь проще, и цены к тебе потянутся

Инфляционное таргетирование неидеально, но альтернативы ему слишком плохо понимают

Наряду с теоретическими спорами об идеальной модели денежно-кредитной политики (ДКП) центробанка существует и важен другой аспект проблемы — восприятие альтернативных инфляционному таргетированию (IT) ДКП обществом. Эксперты Банка Канады провели в 2021 году лабораторный эксперимент в этой сфере, выяснив, что IT как стандарт основным преимуществом имеет именно его простоту и понятность, а для выглядевших в ряде случаев более эффективными ДКП, в которых таргетируется уровень цен, а не конкретный показатель, необходимо менять коммуникации центробанка с обществом.

Фото: Blaire Gable / Reuters

Фото: Blaire Gable / Reuters

Статья Олены Костициной и Жинь Яня из Банка Канады и Любы Петерсен из канадского Университета Саймона Фрейзера в серии публикаций NBER посвящена теме, которая в последние годы чрезвычайно часто обсуждается в кругах макроэкономистов: несмотря на то что большинство центробанков мира используют в качестве модели ДКП «чистое» инфляционное таргетирование или по крайней мере близкие модели, альтернативы им описаны в теории, и эти теории звучат привлекательно. В первую очередь это таргетирование средней инфляции за какой-то период (AIT, обычно рассматриваются периоды четырех и десяти последних кварталов, с августа 2020 года формально адаптируется ФРС США), система «двойного мандата» (DM — таргетирование одновременно инфляции и занятости, формально обязанность той же ФРС), таргетирование уровня цен (PLT) и, наконец, очень модное в кругах макроэкономистов таргетирование номинального уровня ВВП (NGDP). Теоретических доводов в пользу и против каждой из довольно пестрого списка модели ДКП достаточно, при этом многие модели применялись в мире центробанками очень редко (например, PLT — лишь в Швеции в 1930-х годах) или никогда (NGDP).

Исследование Костициной, Жинь Яня и Петерсен проводилось в рамках обзора ДКП Банка Канады в 2021 году, когда «обновлялся» мандат регулятора на следующие пять лет. Исследовались аргументы за и против смены Банком Канады модели ДКП, при этом эта группа исследователей проводила довольно масштабный лабораторный эксперимент, изучая, в какой степени и как общество готово применять альтернативные модели ДКП на практике. Рекрутированные группой студенты-исследователи в Канаде и США регулярно делали «личные» прогнозы по макропоказателям (формируя таким образом макет инфляционных и прочих ожиданий профессиональных аналитиков и общества), причем эта работа оплачивалась, вознаграждались определенные типы поведения. Авторам было важно в первую очередь понять, в какой степени сложные для объяснения публике и зависящие от предшествующей динамики макропоказателей модели ДКП (особенно это касалось PLT и NGDP) воспринимаются «простыми людьми» и как это понимание может помогать или мешать центробанку добиваться заданных целей.

Общие итоги экспериментов Костициной, Жинь Яня и Петерсен необычны. Главным, по сути, преимуществом стандартного IT и перед более сложным AIT, и перед PLT и NGDP является простота его использования публикой: то, что объяснить студентам, имитирующим экспертов, как это работает и что должно происходить, в данном случае проще, играет ключевую роль — «заякоривание» инфляционных ожиданий в IT во многом происходит в силу того, что это очень понятная модель. Для того чтобы PLT и NGDP работали, необходимо радикально менять систему коммуникаций центробанка, при этом все режимы, основанные на таргетировании «уровня чего-то» (цен, номинального ВВП и т. д.), по ряду параметров работают лучше режимов, основанных на таргетировании «значения чего-то» (инфляционного индекса в конкретный момент, процента безработных), притом что теория обычно предсказывает прямо противоположное результатам эксперимента. Наконец, «короткое» AIM (за четыре квартала) работало в экспериментах с точки зрения стабилизации ожиданий явно лучше «длинного» (десять кварталов).

Банк Канады по итогам этой и других работ в 2021 году не стал ничего менять.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...