Будь проще, и цены к тебе потянутся

Наряду с теоретическими спорами об идеальной модели денежно-кредитной политики (ДКП) центробанка существует и важен другой аспект проблемы — восприятие альтернативных инфляционному таргетированию (IT) ДКП обществом. Эксперты Банка Канады провели в 2021 году лабораторный эксперимент в этой сфере, выяснив, что IT как стандарт основным преимуществом имеет именно его простоту и понятность, а для выглядевших в ряде случаев более эффективными ДКП, в которых таргетируется уровень цен, а не конкретный показатель, необходимо менять коммуникации центробанка с обществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blaire Gable / Reuters Фото: Blaire Gable / Reuters

Статья Олены Костициной и Жинь Яня из Банка Канады и Любы Петерсен из канадского Университета Саймона Фрейзера в серии публикаций NBER посвящена теме, которая в последние годы чрезвычайно часто обсуждается в кругах макроэкономистов: несмотря на то что большинство центробанков мира используют в качестве модели ДКП «чистое» инфляционное таргетирование или по крайней мере близкие модели, альтернативы им описаны в теории, и эти теории звучат привлекательно. В первую очередь это таргетирование средней инфляции за какой-то период (AIT, обычно рассматриваются периоды четырех и десяти последних кварталов, с августа 2020 года формально адаптируется ФРС США), система «двойного мандата» (DM — таргетирование одновременно инфляции и занятости, формально обязанность той же ФРС), таргетирование уровня цен (PLT) и, наконец, очень модное в кругах макроэкономистов таргетирование номинального уровня ВВП (NGDP). Теоретических доводов в пользу и против каждой из довольно пестрого списка модели ДКП достаточно, при этом многие модели применялись в мире центробанками очень редко (например, PLT — лишь в Швеции в 1930-х годах) или никогда (NGDP).

Исследование Костициной, Жинь Яня и Петерсен проводилось в рамках обзора ДКП Банка Канады в 2021 году, когда «обновлялся» мандат регулятора на следующие пять лет. Исследовались аргументы за и против смены Банком Канады модели ДКП, при этом эта группа исследователей проводила довольно масштабный лабораторный эксперимент, изучая, в какой степени и как общество готово применять альтернативные модели ДКП на практике. Рекрутированные группой студенты-исследователи в Канаде и США регулярно делали «личные» прогнозы по макропоказателям (формируя таким образом макет инфляционных и прочих ожиданий профессиональных аналитиков и общества), причем эта работа оплачивалась, вознаграждались определенные типы поведения. Авторам было важно в первую очередь понять, в какой степени сложные для объяснения публике и зависящие от предшествующей динамики макропоказателей модели ДКП (особенно это касалось PLT и NGDP) воспринимаются «простыми людьми» и как это понимание может помогать или мешать центробанку добиваться заданных целей.

Общие итоги экспериментов Костициной, Жинь Яня и Петерсен необычны. Главным, по сути, преимуществом стандартного IT и перед более сложным AIT, и перед PLT и NGDP является простота его использования публикой: то, что объяснить студентам, имитирующим экспертов, как это работает и что должно происходить, в данном случае проще, играет ключевую роль — «заякоривание» инфляционных ожиданий в IT во многом происходит в силу того, что это очень понятная модель. Для того чтобы PLT и NGDP работали, необходимо радикально менять систему коммуникаций центробанка, при этом все режимы, основанные на таргетировании «уровня чего-то» (цен, номинального ВВП и т. д.), по ряду параметров работают лучше режимов, основанных на таргетировании «значения чего-то» (инфляционного индекса в конкретный момент, процента безработных), притом что теория обычно предсказывает прямо противоположное результатам эксперимента. Наконец, «короткое» AIM (за четыре квартала) работало в экспериментах с точки зрения стабилизации ожиданий явно лучше «длинного» (десять кварталов).

Банк Канады по итогам этой и других работ в 2021 году не стал ничего менять.

Дмитрий Бутрин