Компании занимают по течению

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном сегменте обновила максимум с начала 2019 года, достигнув 42%. Банки таким образом страхуют сейчас процентные риски при выдаче длинных кредитов. При этом значительная часть займов привязана к ключевой ставке ЦБ, которая в последние месяцы уверенно снижалась. Эксперты ожидают, что, исходя из текущих условий, доля кредитов с плавающей ставкой стабилизируется до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле летом достигла максимума с начала 2019 года. По состоянию на конец июля она составила около 42%, сообщил во вторник, 11 октября, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на конференции Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2022». В начале 2019 года на такие кредиты приходилось менее 30% портфеля. Даже с учетом небольшого снижения доли таких кредитов в августе до 41,6% в абсолютном выражении они достигли рекорда в 19,7 трлн руб. (рост на 1,4 трлн руб. с начала года).

В последние месяцы увеличивается и корпоративный кредитный портфель. На начало сентября его объем вырос до 47,3 трлн руб. (7,8% с начала года). По словам господина Тремасова, наблюдаемые темпы роста кредитования преимущественно объясняются увеличением выдач льготных кредитов. По его словам, на сегодняшний день доля льготного кредитования в корпоративном портфеле приближается к 15%, увеличившись с начала 2020 года почти в три раза. ВТБ, например, с марта 2022 года выдал свыше 259 млрд руб. финансирования различным компаниям в рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий.

В конце февраля ключевая ставка резко возросла до 20%. И тогда банкам пришлось — порой в одностороннем порядке — пересматривать процентные ставки по уже выданным кредитам, переоценивая их до 23–25%, отмечают собеседники “Ъ”. Сейчас же плавающая ставка может в ряде случаев оказаться ниже фиксированной ставки при одних и тех же условиях. Как поясняет старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, существенный рост доли кредитов с плавающей процентной ставкой — это ответ банковского сектора на нестабильность условий кредитования и их непредсказуемость в долгосрочной перспективе. «Применяя плавающие процентные ставки, привязанные к ключевой ставке ЦБ или рыночным индикаторам, банки в первую очередь снижают для себя риски резкого падения маржинальности в случае значительной волатильности на финансовом рынке»,— отмечает он. В настоящее время большую часть портфеля составляют кредиты по ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ,— 15,6 трлн руб. против 13,5 трлн руб. на начало 2022 года и 8,8 трлн руб. годом ранее. Как отмечает один из банкиров, в зависимости от качества заемщика надбавка к ней может составлять от 1,5–2 п. п. до 4–5 п. п. В меньшей степени доля кредитов привязана к таким индикаторам межбанковского рынка, как ставки MosPrime, RUONIA, LIBOR и др. При этом, по оценке собеседника “Ъ”, в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса приемлемы фиксированные ставки, так как сроки финансирования, как правило, короткие.

«Однако кредиты с плавающей ставкой формируют для заемщика дополнительные риски роста стоимости обслуживания кредита»,— отмечает господин Проклов. При этом в условиях относительно низкого спроса на корпоративные кредиты предложение ставок с плавающей ставкой является элементом конкуренции, добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Среди минусов — пересмотр ставки в пользу заемщика может восприниматься как реструктуризация и вести к необходимости создавать резервы, добавляет он.

По оценке НКР, в краткосрочной перспективе до конца 2022 года вероятность существенного роста доли кредитов с плавающей ставкой невелика, поскольку налицо стабилизация процентных ставок в целом по рынку. «В дальнейшем же позиция банковского сектора по отношению к плавающей ставке будет зависеть от реализации новых рисков как политического, так и экономического характера, например рецессии в крупнейших странах, падения цен на сырьевых рынках и т. д.»,— заключает он.

Ольга Шерункова