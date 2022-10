Осень выскочек

Первые два месяца в чемпионатах «большой европейской пятерки» подарили несколько сюрпризов. К ним, например, относится взлет «Арсенала» в первенстве Англии и «Униона» — в Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль Букайо Сака (слева в красно-белой форме) помог «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль» и сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата Англии

Фото: Charlotte Wilson / Offside / Getty Images

Чемпионат Англии

На домашнем стадионе «Арсенала» в моде сейчас простенькая кричалка. «We are top of the league!» — скандируют фанаты, фиксируя бесспорный факт: ну да, клуб, который хоть его по инерции постоянно записывают в английские гранды, но который на самом деле давным-давно всерьез не замахивался на золото, а в предыдущем чемпионате занял пятое место,— лидирует в текущем первенстве. В девяти матчах — а это, между прочим, почти что четверть дистанции турнира — одержано восемь побед. Восьмая — в воскресенье над «Ливерпулем» со счетом 3:2 в типичной для сегодняшнего «Арсенала» стилистике: хватает ошибок, просчетов, но все компенсируется страстью и скоростью, на которые поставил тренер Микель Артета, собрав любопытную основу. Средний возраст игроков, вышедших биться с «Ливерпулем»,— 24 года, а авторам голов — Букайо Сака и Габриэлю Мартинелли — чуть за двадцать.

В тренде у футбольных экспертов жаркие споры насчет того, насколько велик запас прочности у молодого «Арсенала». И есть версии, что достаточно велик, по крайней мере для того, чтобы как минимум отчаянно пободаться с действующим чемпионом «Манчестер Сити», который всего в одном балле позади лондонцев.

У других гигантов дела идут чуть хуже. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» с Кришитану Роналду, которого, кажется, новый тренер команды Эрик тен Хаг не видит в стартовом составе, но который стал героем очередного тура, забив в выигранном — 2:1 — манчестерцами матче с «Эвертоном» 700-й гол в клубных состязаниях, не входят в топ-тройку. А с «Ливерпулем» и вовсе творится что-то невероятное. После проигрыша «Арсеналу» клуб, обязанный, по идее, снова идти нога в ногу с «Манчестер Сити», рухнул на десятую позицию. Его отставание от лондонцев составляет уже 14 очков — пропасть, даже учитывая, что у ливерпульцев есть встреча в запасе. А настроения их поклонникам явно не добавляют травмы ведущих игроков: в матче с «Арсеналом» они вывели из строя Луиса Диаса и Трента Александра-Арнольда.

Чемпионат Испании

В испанском первенстве наконец привычная картина: на верхушке таблицы два футбольных колосса, потерявших в восьми турах всего по два очка. «Реал» сохранил тонус, а летняя «перезагрузка» пережившей кризис «Барселоны» оказалась удачной. Новички с ходу влились в состав, а Роберт Левандовский забил уже девять голов. Правда, в октябре победы даются каталонцам со скрипом: и «Мальорку», и «Сельту» они обыграли со счетом 1:0. В ближайшее воскресенье лидеров ждет очная встреча в Мадриде. Возможно, она кое-что прояснит в вопросе по поводу того, кто из них на сей раз достойнее титула.

Чемпионат Италии

Итальянское первенство, может быть, самое интересное среди всех первенств «большой пятерки» с точки зрения интриги. Пока продолжается падение совсем недавно безраздельно царствовавшего в чемпионате «Ювентуса», который после девяти туров имеет в активе всего 13 очков и находится на восьмом месте, за лидерство бьется целая группа клубов, очень похожих на реальных претендентов на золото. Их полдюжины — «Наполи», «Аталанта», «Милан», «Удинезе», «Рома», «Лацио». Первую и шестую команды в понедельник днем разделяло шесть очков, притом что «Лацио» еще предстояло поздно вечером по московскому времени сыграть свой матч девятого тура с «Фиорентиной». Сумасшедшая плотность.

На фаворита немного больше остальных тянет «Наполи», часто показывающий роскошный футбол с акцентом на атаку, такой, как в субботнем матче с разгромленным — 4:1 — «Кремонезе». А в важнейший его элемент превратился грузинский футболист Хвича Кварацхелия, который еще в минувшем сезоне играл за казанский «Рубин». В Российской премьер-лиге феноменальный дриблер Кварацхелия, кстати, был эффектен, но далеко не так эффективен, как в Италии. В данный момент он и лучший снайпер «Наполи» с пятью голами, и лучший бомбардир по системе «гол плюс пас»: у форварда в послужном списке две голевые передачи. И этими цифрами степень его полезности описывается далеко не исчерпывающе. Кварацхелия, допустим, нередко зарабатывает для «Наполи» опасные стандарты, а во встрече с «Кремонезе» добыл одиннадцатиметровый, с которого был открыт счет.

Чемпионат Германии

В рейтинге Transfermarkt, основанном на стоимости заявки, «Унион» располагается ниже 11 клубов высшего немецкого дивизиона, а сама эта стоимость — слегка за €100 млн — не вызовет зависти у сильнейших российских клубов, у «Зенита» — уж точно. И тем не менее после девяти туров первенства берлинская команда впереди всех, а от вечного чемпиона «Баварии», с которой в сентябре сыграла вничью, она оторвалась на четыре балла.

Про мюнхенцев, конечно, не скажешь, что они рухнули в такую же глубокую яму, как «Ливерпуль», но все равно с ними происходит что-то странное.

На старте чемпионата они играли, совершенно не заметив потери Роберта Левандовского: в трех матчах — три победы с общим счетом 15:1. Но вот дальше «Бавария» заскрипела. На следующие шесть игр пришлась уже всего одна победа.

Чемпионат Франции

Назначение главным тренером ПСЖ Кристофа Гальтье, судя по всему, пошло на пользу французскому флагману. Дело не столько в показателях: для этого клуба восемь выигрышей при двух ничьих в десяти турах скорее нормальны, чем великолепны. Дело в форме и настроении тех футболистов ПСЖ, которые составляют его ударную мощь, наличие которых превращает его в футбольного монстра. А форма у них отличная. У Килиана Мбаппе уже восемь забитых в чемпионате голов. Лионель Месси пять раз поразил чужие ворота, а еще семь раз своими передачами обеспечивал голы партнерам. Но статистика Неймара выделяется даже на таком фоне. У бразильца столько же мячей, сколько у Мбаппе, и столько же голевых передач, сколько у Месси.

Правда, пока железобетонного отрыва от преследователей ПСЖ создать не удалось. В одном очке позади него идет неожиданный выскочка «Лорьян».

Алексей Доспехов